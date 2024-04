«Partiti i droni dall'Iran verso Israele»

La tanto temuta e minacciata replica dell'Iran all'attacco di Israele al consolato iraniano a Damasco sarebbe cominciata pochi minuti fa. Diversi media arabi ma anche israeliani hanno dato la notizia della partenza di decine di droni dall'Iran diretti verso Israele. Lo spazio aereo sopra Teheran è stato chiuso.

L'aereo del presidente israeliano Netanyahu è decollato ma il presidente non sarebbe a bordo.

L'IDF conferma che i droni sono stati lanciati dall'Iran. L'IDF afferma che ci vorranno diverse ore per raggiungere Israele e che le sirene suoneranno una volta raggiunto il territorio israeliano.

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha fatto ritorno anticipato alla Casa Bianca mentre arriva la notizia del decollo di una seconda ondata di droni iraniani verso Israele.

Arriva anche la notizia che dallo yemen anche i miliziani Houthi, filo iraniani, hanno lanciato loro droni sempre verso il paese della stella di Davide.

Funzionari israeliani hanno dichiarato che decine di droni suicidi sono stati lanciati dall'Iran verso Israele, come riportato da Ynet. Alcuni rapporti non verificati suggeriscono che potrebbero essere stati lanciati tra 50 e 100 droni suicidi. Questi rapporti indicano che i droni potrebbero arrivare in Israele intorno alle 7:30 del mattino, che corrisponde alle 6:30 in Italia. Israele ha pianificato di intercettare il maggior numero di droni inviati dall'Iran prima che entrino nello spazio aereo israeliano, con il supporto degli Stati Uniti e di altri Paesi. Questo è stato riferito da due fonti israeliane al giornalista di Axios, Barak Ravid.

«Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, le Idf sono forti» Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorso al Paese. Aggiungendo: «I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Apprezziamo il fatto che gli Usa sono al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri Paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione» Come scrive la Cnn il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà i funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca al suo ritorno da Rehoboth, nel Delaware, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

Il presidente è stato anche informato in precedenza sulla situazione in Medio Oriente dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e dal vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, ha detto la Casa Bianca. La Casa Bianca ha aggiunto che il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale Charles Q. Brown, saranno tra i presenti nella Situation Room, insieme a Sullivan e Finer.Il vicepresidente Kamala Harris e il capo dello staff di Biden Jeff Zients « parteciperanno tramite video protetto,» ha affermato la Casa Bianca.

I missili iraniani

Se i droni verranno intercettati da Israele discorso diverso vale per i missili. L'Iran ha sviluppato una serie di missili balistici suscitando preoccupazioni a lungo termine nell'Occidente. Questi missili costituiscono una parte cruciale dell'arsenale di Teheran, minacciando di rappresaglie contro Israele per un attacco al complesso dell'ambasciata iraniana a Damasco, che ha portato alla morte di vari comandanti delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, tra cui due generali. Secondo le informazioni dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, l'Iran possiede il maggior numero di missili balistici nella regione.

Il media semi-ufficiale iraniano ISNA ha diffuso un grafico che illustra nove missili iraniani con capacità di raggiungere Israele. Tra questi, il "Sejil" può volare a oltre 17.000 km/h e ha un'autonomia di 2.500 km, il "Kheibar" ha un'autonomia di 2.000 km, e l'"Haj Qasem", con una portata di 1.400 km, è dedicato al comandante della Forza Quds Qasem Soleimani, ucciso in un attacco di droni USA a Baghdad quattro anni fa. L'Iran, importante produttore di droni, ha annunciato di aver sviluppato il drone avanzato Mohajer-10, con un raggio operativo di 2.000 km e una durata di volo fino a 24 ore, capace di trasportare un carico di 300 kg. L'Iran sostiene che i suoi missili balistici rappresentano una forza deterrente contro gli USA, Israele e altri obiettivi regionali e nega l'intento di sviluppare armi nucleari. Nel giugno scorso, l'Iran ha introdotto il suo primo missile balistico ipersonico di produzione nazionale, secondo l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. I missili ipersonici, capaci di volare almeno cinque volte più velocemente della velocità del suono, sono difficili da intercettare grazie alla loro traiettoria complessa.

Nonostante le opposizioni da parte degli USA e dell'Europa, l'Iran ha dichiarato l'intenzione di potenziare il suo programma missilistico difensivo. L'Associazione per il Controllo degli Armamenti, un'organizzazione non governativa con sede a Washington, sostiene che il programma missilistico iraniano si basa principalmente su progetti nordcoreani e russi, beneficiando dell'assistenza cinese. L'Associazione per il Controllo degli Armamenti elenca i missili balistici iraniani a corto e medio raggio, tra cui Shahab-1 con una portata di 300 km, Zolfaghar con 700 km, Shahab-3 con 800-1.000 km, Emad-1 in fase di sviluppo con una gittata fino a 2.000 km e Sejil, ancora in sviluppo, con 1.500-2.500 km. L'Iran possiede anche missili da crociera come il Kh-55 con una gittata di 3.000 km e il missile antinave Khalid Farzh con una portata di circa 300 km, capace di trasportare una testata di 1.000 kg.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno impiegato missili a gennaio, dichiarando di aver attaccato il quartier generale delle spie israeliane nel Kurdistan iracheno semi-autonomo e di aver colpito i militanti dello Stato Islamico in Siria. L'Iran ha anche rivendicato attacchi missilistici contro basi militanti Baluchi in Pakistan. Arabia Saudita e USA hanno accusato l'Iran dietro un attacco di droni e missili ai propri impianti petroliferi nel 2019, accusa negata da Teheran. Nel 2020, l'Iran ha condotto attacchi missilistici contro forze statunitensi in Iraq, incluso la base aerea di al-Asad, in risposta all'uccisione del comandante iraniano Soleimani in un attacco di droni USA, evento che ha innescato timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente che ora sembra davvero iniziato.