Fofana a centrocampo, prende forma il Milan di Fonseca

Una visita lampo di Gerry Cardinale imprime un’accelerazione importante al mercato del Milan. Due giorni a Milano per il proprietario del club rossonero, incontri con il management e con l’area sportiva, sono stati fondamentali perché si compiesse il passo decisivo nella trattativa con il Monaco per arrivare al centrocampista della nazionale francese.

Sarà Youssouf Fofana, classe 1999, il secondo rinforzo consegnato a Fonseca. Centrocampista centrale con caratteristiche da interditore, pur senza disdegnare una certa affinità con il goal (ne ha segnati quattro nell’ultima stagione in Ligue1), Fofana è l’uomo da mettere davanti alla difesa per evitare di ripetere l’errore dell’anno scorso quando pioli ha dovuto costruire una squadra molto sbilanciata in attacco e con scarsa protezione dietro.

Il principio di accordo con il Monaco è stato trovato sulla base del pagamento di 14 milioni di euro come parte fissa cui aggiungere una serie di bonus in fase di definizione. Un prezzo relativamente contenuto, strappato perché Fofana è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025 e, dunque, il potere contrattuale dei francesi era limitato. Per Fofana è pronto un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione, perfettamente in linea con le strategie di contenimento dei costi che Cardinale ha imposto alla sua area tecnica.

L’arrivo di Fofana non esclude quello di Samardzic. La trattativa con l’Udinese è appena iniziata dopo che i rossoneri si sono assicurati il via libera da parte del giocatore e del suo entourage con commissioni non eccessive. I friulani chiedono non meno di 20 milioni di euro, un assegno che il Milan non intende staccare se non informa ridotta.

