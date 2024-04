Iran-Israele e cosa può accadere in Medio oriente e nel mondo arabo

Lo spettacolare ed imponente attacco dell’Iran contro Israele avvenuto tra sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 anche se fallito ha riacceso le tensioni in Medio Oriente già destabilizzato dalla guerra nella Striscia di Gaza. Ma che attacco è stato, e come si è difeso lo Stato ebraico? E ora come reagirà? La destabilizzazione dell’area mediorientale arriva mentre la guerra russo-ucraina continua senza sosta senza dimenticare ciò che accade in Afghanistan, Paese abbandonato dagli occidentali due anni fa che ormai i Talebani non controllano più.