Alle 04.30 di questa notte, Israele ha risposto al massiccio attacco di droni e missili provenienti dall'Iran, un'azione che potrebbe intensificare la tensione tra i due paesi e portare a un'escalation che rischia di sfociare in un vero conflitto aperto. I media e i social media iraniani hanno parlato di esplosioni nelle vicinanze di Isfahan, dove l'Iran ha installazioni nucleari e una fabbrica di droni. Inoltre, è stata segnalata l'attivazione dei sistemi di difesa aerea in varie province del paese a seguito del rilevamento di oggetti volanti non identificati. Tuttavia, l'agenzia stampa IRNA, controllata dal governo, ha dichiarato che i suoi reporter non hanno riscontrato danni estesi o esplosioni in larga scala e che non sono stati segnalati incidenti nelle strutture nucleari iraniane.



L'Iran ha attivato i suoi sistemi di difesa aerea in diverse città, come riportato dai media statali, in seguito alle notizie di forti esplosioni nelle vicinanze della città centrale di Isfahan. «La difesa aerea iraniana è stata attivata nei cieli di varie province del Paese», ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale Irna. La base aerea ospita da tempo la flotta di F-14 Tomcat iraniani di produzione americana, comprati prima della rivoluzione islamica del 1979. Nella regione di Esfahan si trovano anche siti legati al programma nucleare iraniano, tra cui il sito di arricchimento sotterraneo di Natanz, che è stato oggetto di attacchi di sabotaggio da parte di Israele in passato. Nonostante ciò, la televisione di stato iraniana ha assicurato che «tutti i siti nella zona sono totalmente sicuri». La ritorsione israeliana si è sviluppata anche in Siria dove all’alba di oggi alcuni attacchi hanno preso di mira la regione di Soueida, nel sud della Siria come ha dichiarato all'Afp un attivista del media online Suwayda 24, poco dopo la notizia di almeno tre esplosioni registrate nei pressi di basi militari in Iran. «Ci sono stati attacchi contro una posizione radar dell'esercito siriano nella parte occidentale della provincia di Soueida», ha detto Rayan Maarouf, responsabile del sito web, senza indicare l'origine degli attacchi.

Che qualcosa era in itinere lo si era capito dopo che ieri sera era stata convocata una riunione alla quale hanno partecipato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, il ministro per gli affari strategici di Israele Ron Dermer e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. Alla Cnn un alto dirigente americano ha confermato che Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran nei prossimi giorni «ma non abbiamo approvato la risposta», ha detto la fonte.Su X Ian Bremmer, analista fondatore di Eurasia Group, società di consulenza sui rischi geopolitici scrive: «L’attacco israeliano contro l'Iran è un allentamento dell'escalation. Dovevano fare qualcosa ma l'azione è limitata rispetto all'attacco su Damasco che ha fatto precipitare la crisi». Speriamo abbia ragione.