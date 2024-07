Huijsen va in Premier League e sblocca il mercato in difesa della Juventus

Dean Huijsen va in Premier League e sblocca il mercato difensivo della Juventus. Dopo un paio di settimane di riflessioni, tra le offerte che venivano da club della Bundesliga e l'ipotesi inglese, il giovane centrale che nella scorsa stagione ha disputato parte del campionato alla Roma mettendosi in luce ha alla fine sciolto le riserve. Accettata l'offerta del Bournemouth, la squadra dove il classe 2005 inizierà la sua carriera nel calcio che conta.

Le buone impressioni lasciate nei mesi al servizio di Mourinho e De Rossi hanno convinto i dirigenti del Bournemouth a fare uno sforzo dal punto di vista economico. Il club della Premier League pagherà circa 18 milioni di euro alla Juventus: 15 subito e altri 3 sotto forma di bonus facilmente raggiungibili. Un tesoretto che servirà per andare all'assalto di Todibo del Nizza, considerato l'obiettivo numero uno per una difesa in cui è già stato inserito l'ex giocatore del Verona, Cabal. Con i soldi della cessione di Soulé, invece, la Juventus proverà ad aprire la trattativa con l'Atalanta per arrivare al centrocampista Koopmeiners.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA