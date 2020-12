Cosa prevede il Dpcm Natale

Italia chiusa per Covid. E' questo l'orientamento dell'esecutivo che punta con il Dpcm Natale a un'ulteriore stretta delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus nel periodo delle Feste natalizie al fine di evitare una nuova impennata della curva dei contagi come avvenne a Ferragosto.



La linea dell'esecutivo

In attesa del 4 dicembre quando verrà firmato l'ennesimo Dpcm di questo infinito 2020, a Palazzo Chigi ci si confronta sui metodi per impedire agli italiani di abbassare la guardia sotto le Feste. L'idea, quindi, è quella di blindare la penisola dal 20 dicembre al 10 gennaio vietando ogni spostamento tra Regione e Regione, chiudendo ristoranti e locali e imponendo la quarantena al ritorno dall'estero a chi voglia trascorrere le vacanze lontano dai guai italiani.

Non solo. Il Governo è pronto chiudere hotel, alberghi e resort sulla neve per evitare gli spostamenti verso le località turistiche nel periodo natalizio.

Niente Natale sulla neve

Parola d'ordine, dunque, è rigore. Verrà così respinta la proposta avanzata dalle regioni alpine (Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Province autonome di Bolzano e Trento) di aprire gli impianti di risalita e le piste da sci per gli ospiti degli alberghi e per i proprietari di seconde case perché dal 20 dicembre sarà vietato muoversi tra le diverse Regioni. L'esecutivo ha promesso ulteriore sostegno economico alle categorie più colpite da questo nuovo giro di vite, ma la preoccupazione per gli addetti al terziario cresce di giorno in giorno.

Niente cene al ristorante, sì alla Messa di Natale

Secondo Palazzo Chigi, però, al momento la priorità è quella di contenere l'epidemia e quindi, nella stessa direzione va la scelta di chiudere i ristoranti il 25 e il 26 dicembre e di permettere aperture solo a orario di pranzo.

I negozi e i centri commerciali resteranno aperti fino alle 21 e nei fine settimana per evitare resse e assembramenti e favorire lo shopping natalizio.

Si va nella direzione del semaforo verde anche per la celebrazione delle funzioni religiose e delle Messe natalizie che dovrebbero essere consentite fino alle 22.

Cenoni solo con i conviventi

Uno dei temi forti su cui si discute è quello relativo ai pranzi e ai cenoni. Posto che resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 6 di mattina anche per la notte della vigilia di Natale e per San Silvestro, il Governo sta definendo la linea da adottare in tema di feste e veglioni. Di sicuro entrerà in vigore il divieto di organizzare feste al chiuso e all'aperto con la possibilità di chiudere piazze e luoghi di aggregazione, ma in fatto di cene private è più difficile controllare ogni singola casa.

Per questo al momento si studia la possibilità di consigliare agli italiani di celebrare il Natale solo con i conviventi senza radunare famiglia e parenti. Uniche eccezioni potrebbero essere concesse agli anziani soli o ai partner non conviventi, anche se in questa materia al momento domina il caos.

Seconde Case ed Estero

Saranno permessi gli spostamenti nelle seconde case purché esse si trovino nella stessa regione, mentre chi vuole prendere l'aereo può farlo, ma al ritorno avrà l'obbligo delle due settimane di quarantena domestica.

Oltre alla chiusura di hotel e piste da sci sulla neve si mantiene in vigore la serrata dei teatri, dei cinema e degli eventi culturali. Anche i licei restano chiusi fino al 7 gennaio.