Natale e Covid: il calendario di divieti e permessi. Le ipotesi del governo

Ultimo week-end libero prima della serrata natalizia. E' quello che aspetta agli italiani che, fino a domenica potranno muoversi tra regione e regione e dedicarsi allo shopping natalizio con negozi aperti fino alle 21. Da lunedì, però, tutto cambia. "Come" cambierà è in queste ore oggetto di discussione all'interno della maggioranza.



Quello che è certo è che sarà un Natale all'insegna dei divieti e delle limitazioni.

Evitare la terza ondata di contagi – mentre la seconda non è ancora finita – è, infatti, la priorità assoluta in questo momento.

Le ipotesi

Per questo l'esecutivo è alle prese con un braccio di ferro tra l'ala rigorista della maggioranza che vorrebbe l'Italia intera in lockdown totale dal 21 dicembre al 7 gennaio, e la linea più morbida preferita dal Premier Conte che punta a mettere il Paese in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio.

Secondo lo schema previsto dal Governo e tenute in conto le limitazioni alla mobilità già in vigore dal Dpcm del 3 dicembre quando Palazzo Chigi ha stabilito che "Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome" quello che accadrà nei 10 giorni centrali delle festività natalizie sarà un'alternanza nell'intera penisola tra giorni da "zona rossa" e giorni da "zona gialla".

"Zona rossa" a Natale e Capodanno

In questo senso dal 24 al 27 dicembre così come dal 31 dicembre al 3 gennaio sarà vietato ogni spostamento fuori dalla propria abitazione salvo questo non sia per motivi lavorativi o acquisto di beni di prima necessità.

Non sarà consentito far visita a parenti o amici non conviventi in qualsiasi luogo, aperto o chiuso che sia (ma si potrà andare a Messa).

Unica eccezione è quella concessa alle coppie separate o divorziate che potranno effettuare spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o per condurli presso di sé (lo spostamento dovrà essere giustificato da autocertificazione).

Consentito uscire solo col cane, ma nei pressi della propria abitazione.

Ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie potranno effettuare solo servizio da asporto tra le 5 e le 22 quando scatterà il coprifuoco totale, mentre i negozi al dettaglio saranno chiusi. Resteranno aperti solo i negozi di alimentari, le farmacie, i negozi di ottica, quelli di elettronica e giocattoli, le ferramenta oltre che lavanderie, profumerie, librerie, cartolerie, edicole e distributori automatici.

"Zona gialla"

Invece il 28, 29 e 30 dicembre si tornerà "in zona gialla" con la libertà di muoversi tra le 5 e le 22 senza giustificazioni. Aperti bar, pasticcerie, ristoranti e gelaterie tra le 5 e le 18.

Torneranno a tirare su la saracinesca i negozi al dettaglio purché in grado di rispettare norme igieniche e di distanziamento sociale all'interno della prassi Covid.

Nodo scuola e spostamenti

In attesa che la bozza diventi definitiva Resta aperto il nodo degli spostamenti tra regione e regione che dovrebbero essere consentiti fino al 20 in maniera da garantire a coloro che hanno già prenotato il biglietto di poter viaggiare; dopo quella data e fino al 6 gennaio si valuta di impedire i movimenti tra le regioni. In dubbio ancora la riapertura delle scuole il 7 gennaio così come la proroga del coprifuoco alle 22 per tutto il mese di gennaio.