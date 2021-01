Le novità del prossimo Dpcm che scontenta tutti

L'indice pandemico peggiora, la terza ondata, come confermato anche dal premier Conte, è ormai inevitabile e quindi le misure di contenimento del virus si fanno più severe. Il prossimo Dpcm atteso per il 15 gennaio conterrà misure che resteranno in vigore per almeno un mese se non 45 giorni.

Al momento appare certa la proroga del coprifuoco dalle 22 alle 5, la conferma di un'Italia divisa a colori (con le zone gialle, arancioni e rosse) e il divieto di spostamento tra le Regioni.

Norme che però la gente sembra sempre meno disposta a capire ed accettare.

Stretta sulla movida

Nel mirino, ancora una volta, c'è prima di tutto la movida. Per evitare assembramenti fuori dai locali e per le strade del divertimento, quindi, si starebbe valutando di istituire anche il divieto di vendita di bibite e cibo da asporto dopo le 18. Bar e locali, quindi, dovrebbero chiudere definitivamente dopo le 6 di sera.

Da definire la riapertura di impianti sciistici, palestre, piscine, musei, teatri, cinema e sale da concerto che, al momento appare lontana.

Un'Italia a "zone"

Se il sistema delle zone sembra convincere il Governo quelli che potrebbero cambiare saranno i criteri di accesso o uscita dalle diverse fasce. Al momento i parametri che determinano il colore di una regione sono 21, tanti; troppi. L'idea sarebbe di portarli a due ovvero positivi per 100.000 abitanti e indice Rt.

Per il primo criterio si valuta di alzare il valore di soglia a 250 positivi ogni 100.000 abitanti nell'incidenza settimanale. Per quanto riguarda l'Rt, invece, basterebbe un Rt a 1 per il semi-lockdown e un Rt a 1,25 per il lockdown mentre al momento serve un Rt a 1,25 per entrare in zona arancione e a 1,50 per entrare in zona rossa.

La zona bianca

C'è poi l'ipotesi, o meglio, l'utopia di istituire una "zona bianca" per quelle regioni (al momento ci si avvicinano solo alcune zone di Toscana, Abruzzo e Liguria) in cui il tasso di contagio è particolarmente basso (massimo 50 casi settimanali per 100.000 abitanti) e l'indice Rt è inferiore allo 0,50. Queste zone (al momento nessuna regione rientra nei parametri) potrebbero diventare la palestra del ritorno alla normalità e si potrebbe procedere alla riapertura di scuole, palestre, teatri, cinema etc in ottemperanza alle solite regole di distanziamento sociale (1 metro tra persona e persona) igiene (mascherina obbligatoria e gel disinfettante) e sicurezza.

Week end arancione per tutti

L'esecutivo starebbe anche valutando l'idea di porre tutta Italia in zona arancione durante l'arco del fine settimana con la chiusura totale di centri commerciali, bar e ristoranti.

Divieto di spostarsi tra le Regioni

Anche in zona gialla verrà confermato il divieto di spostamento tra Regioni tranne che per comprovati motivi di lavoro, salute, necessitò, urgenza o rientro al domicilio, residenza e abitazione.

Mezzi pubblici, strade e piazze

Il Dpcm di metà gennaio dovrebbe anche confermare la capienza massima del 50% dei mezzi di trasporto pubblico e concedere ai sindaci la possibilità di chiudere strade o piazze se a rischio assembramento.

Case private

Confermato infine il divieto di organizzare feste private o di visitare amici o parenti in numero superiore alle 2 persone che non fanno parte del nucleo familiare, conteggio dal quale sono esclusi under 14 e persone non autosufficienti.

Il decreto è atteso in settimana e queste linee rappresentato una bozza. In conferenza Stato Regioni, in calendario nella giornata di lunedì, si giocherà il braccio di ferro tra Governo centrale e necessità locali con i Governatori regionali mai come oggi preoccupati per i nuovi modelli e le regole da seguire.