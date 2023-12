Ecco i big di Sanremo 2024

Oggi finalmente, dopo giorni di congetture e di liste di partecipanti più o meno segrete diffuse sui social, sono stati annunciati urbi et orbi da Amadeus, nell'edizione delle 13.30 del TG1, i 27 concorrenti "big" che si contenderanno la vittoria finale alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Vediamo chi saranno i partecipanti alla gara canora più seguita in Italia, a cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani:





Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mister Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.





Un mix equilibrato tra cantanti di lungo corso (Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia), artisti di successo (Negramaro, Renga e Nek, Emma, Alessandra Amoroso, Il Volo, Mahmood) forse in cerca di ulteriori conferme, rapper di vario tipo (Geolier, Alfa, Il Tre, Fred De Palma, Mister Rain, Dargen D'amico), giovani artisti pronti per il grande salto (eufemismo per dire: illustri sconosciuti) o già con una fanbase importante (Gazelle, Angelina Mango, Irama, Sangiovanni).





Insomma, una sorta di Manuale Cencelli della musica italiana, che dovrebbe democristianamente accontentare un po' tutti, dai nipoti ai nonni fino ai papà e le mamme, anche se sappiamo che l'aspetto musicale non è sempre quello centrale in una gara nazionalpopolare, spesso snobbata dai veri esperti di musica, dove le canzoni sono sovente il contorno e non la portata principale della gara (quante canzoni sapreste citare a memoria, senza consultare internet, dell'ultimo Festival di Sanremo? Ecco, ci siamo capiti).





Amadeus, direttore artistico nonché presentatore per la quinta volta consecutiva, sarà affiancato nelle cinque serate da Marco Mengoni (martedì 6 febbraio), Giorgia (mercoledì 7 febbraio), Teresa Mannino (giovedì 8 febbraio), Lorella Cuccarini (venerdì 9 febbraio) e Fiorello (sabato 10 febbraio).





Le 30 canzoni in gara saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dalla Giuria Demoscopica. Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica. Nel corso della quarta e quinta serata, infine, la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa -tv-radio, web e il 33% alla giuria demoscopica.





Il festival del 2023, tranne che per qualche rara e lodevole eccezione, ha confermato la generale mediocrità dei brani selezionati dal direttore artistico Amadeus, abilissimo, però, nell' intercettare un nuovo pubblico, molto più giovane rispetto a quello tradizionale di Rai1, che ha seguito Sanremo soprattutto per commentarlo sui social (il cosiddetto fenomeno del second screen, il doppio schermo con il quale si segue un evento televisivo). Non resta che aspettare di sentire dal vivo le 30 nuove canzoni, il 6 febbraio, sperando di trovare, oltre a potenziali tormentoni radiofonici, anche qualche brano di qualità.