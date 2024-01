Sanremo 2024: i duetti della serata cover, tra tributi ai big e accostamenti improbabili

Dopo che per giorni si sono "spoilerati" sui siti specializzati e sui quotidiani i possibili accostamenti della serata cover di Sanremo 2024, sicuramente la più divertente all'interno dell'estenuante maratona festivaliera di cinque giorni, Amadeus, da consumato uomo di spettacolo, ha deciso di anticipare stamattina l'annuncio ufficiale dei 30 duetti di venerdì 9 febbraio al Teatro Ariston. Un lungo elenco, dove saltano subito all'occhio accostamenti improbabili, scelte abbastanza scontate e autoreferenziali, affascinanti tributi ai big della nostra canzone e possibili sorprese. Nessun cantante, ma il solo quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma accompagnerà Angelina Mango nell'esecuzione de La rondine di suo padre Mango, in quello che si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti della serata. Di sicuro interesse saranno i duetti tra Negramaro con Malika Ayane ne La canzone del sole di Lucio Battisti, di Alfa con Roberto Vecchioni nella sua Sogna, ragazzo, sogna, del trio operatic-pop de Il volo con il chitarrista Stef Burns nell'epica Who Wants to Live Forever dei Queen, di Irama con Riccardo Cocciante nella sua Quando finisce un amore, di Loredana Bertè con il talentuoso Venerus nella sua canzone Ragazzo mio.

Promettono grandi emozioni anche gli incontri dei Santi Francesi con Skin(Skunk Anansie) in Hallelujah di Leonard Cohen, di Mahmood con I Tenores di Bitti nella meravigliosa Come è profondo il mare di Lucio Dalla, di Diodato con Jack Savoretti in Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André e di Dargen D'Amico con Babel Nova Orchestra, che omaggeranno Ennio Morricone musicando Modigliani (uno dei capolavori del cantautorapper milanese) sulle indimenticabili note di The Crisis del compositore premio Oscar. Tra gli accostamenti più improbabili(e potenzialmente più divertenti) troviamo i duetti tra Bnkr44 con Pino D'Angiò nell'iconico inno italodisco Ma quale idea, di Fred De Palma con Eiffel 65, con un medley dei più grandi successi del gruppo-simbolo della dance anni Novanta, de La Sad con Donatella Rettore nella sua provocatoria Lamette, dei Ricchi e Poveri con Paola & Chiara nel medley ad alto tasso di nazionalpopolare di Sarà perché ti amo/Mamma Maria e dei The Kolors, che metteranno da parte l'italodisco per il pop romantico e sensuale di Umberto Tozzi, con un medley dei suoi più grandi successi. Alessandra Amoroso renderà omaggio a se stessa con un medley dei brani reggaeton realizzati insieme ai Boomdabash, che hanno scandito le lunghe notti estivi delle discoteche commerciali in Salento, così come Renga e Nek, che, senza troppa fantasia, proporranno un medley delle loro hit.

Ecco l'elenco completo della serata cover di Sanremo 2024, che si terrà il 9 febbraio nella tradizionale cornice del Teatro Ariston.



Alessandra Amoroso con Boomdabash, medley

Alfa con Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo, sogna

Angelina Mango con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, La rondine di Mango

Annalisa con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, "Sweet Dreams (Are made of this) (Eurythmics)"

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, Lady Marmalade

Bnkr44 con Pino D'Angiò, Ma quale idea

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, Il cerchio della vita

Dargen D'Amico con Babel Nova Orchestra, omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai

Emma con Bresh, medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Che sia benedetta/ Occidentali's Karma

Fred De Palma con Eiffel 65, medley dei più grandi successi degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci, Notte prima degli esami (Venditti)

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, medley dal titolo Strade

Ghali con Ratchopper, medley dal titolo Italiano vero

Il Tre con Fabrizio Moro, Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro

Il volo con Stef Burns, Who Wants to Live Forever

Irama con Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore

La Sad con Donatella Rettore, Lamette

Loredana Bertè con Venerus, Ragazzo mio

Mahmood con I Tenores di Bitti, Come è profondo il mare

Maninni con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente

Mr.Rain con Gemelli Diversi, Mary

Negramaro con Malika Ayane, La canzone del sole

Renga Nek Medley delle loro hit

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, medley di Sarà perché ti amo/Mamma Maria

Rose Villain con Gianna Nannini, medley

Sangiovanni con Aitana, Medley di Farfalle e Mariposas

Santi Francesi con Skin, Hallelujah (Leonard Cohen)

The Kolors con Umberto Tozzi, medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi