Sanremo 2024: come ci stupiranno i conduttori quest'anno?

Da un lato classici completi sartoriali con giacche scintillanti, dall’altro abiti non convenzionali che si ispirano a una mascolinità empatica, lontana dai classici stereotipi: Amadeus, nella conduzione della sua 5ª edizione del Festival di Sanremo, per la prima serata viene accompagnato da Marco Mengoni, questa volta in qualità di co-conduttore. Al fianco di Amadeus torna anche il suo inseparabile Ciuri, Rosario Fiorello, chi tra loro vincerà il premio originalità per gli outfit?

Ormai conosciamo bene lo stile di Amadeus, negli anni infatti ha saputo deliziarci con vistose giacche colorate ricoperte di strass e ricami firmate Gai Mattiolo, stilista e amico di famiglia del conduttore. Sarà confermato anche per quest’anno? Nel mentre, abbiamo raggruppato in una gallery le giacche più estrose di questi anni.

Sanremo 2020 (Ansa)

In aggiunta alla conduzione del programma Viva Rai2! - che nella settimana di Sanremo di trasferisce nella celebre città dei fiori - Rosario Fiorello torna a grande richiesta sul palco dell’Ariston per accompagnare il fidato amico nel suo - si dice - ultimo Festival. Fiorello, oltre che maestro in simpatia, è stato un grande esempio di stile. Indossare completi firmati Giorgio Armani è sicuramente una garanzia, ma bisogna anche saperli portare. Speriamo che anche quest’anno lo showman continui a farci sognare senza fare scivoloni.

Sanremo 2020 (Ansa)

Per quanto riguarda gli outfit di Marco Mengoni, non ci sono ancora anticipazioni sui brand ma le aspettative sono già altissime. Reduce da un vincente Sanremo 2023 firmato Versace, chissà che tipo di lavoro il cantante e lo stylist, Lorenzo Posocco, hanno studiato per l’occasione. Se ricordiamo un Mengoni sensuale e sicuro di sé nel 2023 quest’anno, grazie allo spot Rai pubblicato sui social la scorsa settimana, lo vediamo in veste diversa. Marco Mengoni negli ultimi anni è stato tra i maggiori esponenti di una mascolinità fragile e rassicurante, che sia proprio questo il tema a cui si sono ispirati per la 74ª edizione del Festival di Sanremo?