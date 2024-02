Tutti i look di Sanremo 2024

Evento mediatico capace di trascendere i confini della musica, Sanremo è tornato con la sua 74esima edizione, la quinta condotta da Amadeus. Affiancato durante le serate da Marco Mengoni in Emporio Armani, Versace e Fendi (e gioielli Tiffany & Co.), Giorgia in Dior, Teresa Mannino in Roberto Cavalli, Lorella Cuccarini in capi vintage selezionati dall’archivio dallo Skof Archive di Emma Scalondro (e gioielli Salvati) e Fiorello in Giorgio Armani.

Cinque serate di musica e moda, dove ognuno dei 30 artisti in gara - 27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani - presenterà le proprie canzoni, e guadagnerà punti per l’ormai immancabile Fantasanremo.

In ordine alfabetico, durante la kermesse Alessandra Amoroso veste Agolde e Citizens of Humanity, Angelina Mango - che per il suo debutto ha deciso di affidarsi allo styling di Nick Cerioni, uno dei nomi più quotati a Sanremo - indossa invece capi firmati Etro, mentre Annalisa prosegue il suo sodalizio con Dolce&Gabbana e abbina i suoi look a gioielli Crivelli (scelti anche dalla speaker Ema Stokholma che seguirà il Festival per Radio 2 e da Fiorella Mannoia).

Big Mama veste Vignola - lo stesso stilista scelto da Arisa per la sua partecipazione al Festival - con gioielli Rue Des Mille e scarpe Le Silla, mentre il collettivo BNKR44 veste HG/LF, un movimento artistico più che un brand tanto da avere un vero e proprio manifesto contro l’odio, la guerra, l’oppressione e il colonialismo. Clara veste, tra gli altri, Giorgio Armani, Dargen D’Amico sceglie invece total look Moschino realizzati in esclusiva per lui dalla maison con cui il cantante dice di condividere «un percorso totalmente sartoriale, denso di significati e di dettagli couture».

Sul palco dell’Ariston, Emma indossa stilisti diversi «dal respiro internazionale», come dichiarato dallo stylist Lorenzo Posocco che per il green carpet pre Festival ha scelto l’eclettico JW Anderson. Fiorella Mannoia veste Luisa Spagnoli, in una collaborazione di cui la stilista di dice entusiasta. «Sono felice che abbia scelto il nostro brand che, fino dalla sua fondazione, ha sempre messo al centro di tutto l’attenzione per l’universo femminile, esaltandone la forza».

Fred De Palma veste il brand made in Italy Ssheena, mentre l’«ufo core» di Ghali parte dalla creatività di Thom Browne. Il Volo veste ancora una volta Armani, Irama si affida a look «no brand» dopo la faux fur Grifoni e Mahmood sceglie Maison Margiela.

Mr. Rain veste Fendi, i Negramaro optano per look custom made creati da Paul&Shark, Nek e Renga Maurizio Miri, mentre Sangiovanni sceglie GCDS. I Santi Francesi indossano Dolce & Gabbana e, infine, i The Kolors vestono Emporio Armani.