Windtre ti aiuta a proteggere la tua casa con «Assistenza Facile»

Windtre, in collaborazione con Europ Assistance - società specializzata nell’assistenza privata - ha ideato un prodotto per rendere più semplice la richiesta di servizi di assistenza per la propria abitazione.

«Assistenza Facile», questo il nome della nuova offerta che permette di unire i vantaggi dell’Internet «Super Fibra» a quelli di un servizio di pronto intervento per la casa, dà la possibilità di accedere al network di artigiani Europ Assistance. I primi sei interventi sono inclusi nel servizio, per un tetto massimo di spesa di 1800 euro.

Dal tecnico per i dispositivi digitali fino al riparatore di elettrodomestici, passando per l’elettricista e l’idraulico, «Assistenza Facile» mette i suoi clienti in contatto con un’ampia gamma di artigiani altamente qualificati, accessibili a tariffe convenzionate (da 30 euro l’ora) tramite telefono o via web.

Si potrà così facilmente chiamare l’elettricista per richiedere la sostituzione di interruttori, prese e quadri elettrici, ma anche interventi per ripristinare la corrente; installazione di prese, termostati, apparecchiature elettriche, lampade, illuminazione da parete e punti luci.

In caso di intervento dell’elettricista sarà esclusa la predisposizione prese per allaccio di elettrodomestici da incasso (forno piastre a induzione) e le spese per le opere murarie.

L’idraulico potrà invece gratuitamente intervenire per la sostituzione o la connessione di elementi idraulici come rubinetti, tubi, filtri e sanitari, ma anche per l’installazione di raccordi idraulici per l’allaccio di lavatrice o lavastoviglie. Lo stesso potrà poi intervenire su perdite o intasamenti dell’impianto idraulico, per la sostituzione o riparazione dello sciacquone e per l’installazione o sostituzione del box doccia.

In questo caso saranno esclusi spurghi, spese per opere murarie e l’installazione o sostituzione di raccordi idraulici per allaccio di lavatrice e lavastoviglie a incasso.

Il riparatore di elettrodomestici potrà invece intervenire su guasti a prodotti non più coperti da garanzia, mentre saranno esclusi gli elettrodomestici in garanzia, quelli a incasso e le spese per montaggio, smontaggio, sostituzione o riparazione di mobili o parti di mobili.

Infine, ai tecnici IT e di cyber sicurezza sarà possibile chiedere interventi di pulizia da virus e malaware su PC, smartphone e tablet; interventi di supporto software per l’installazione e la configurazione di stampanti, scanner, periferiche multimediali e simili; interventi di supporto software per l’installazione di driver su PC; interventi di supporto software per configurazioni di sistema o risoluzione di problematiche connesse a configurazioni PSW, impostazioni di rete; interventi di di supporto per installazione o aggiornamento di software o app su PC, smartphone e tablet.

In questo caso, «Assistenza Facile» offrirà tre livelli di servizio: ’intervento telefonico helpdesk, l’assistenza con collegamento da remoto oppure, se necessario, l’intervento a domicilio. Saranno esclusi interventi di pulizia ransomware, interventi su pc, smartphone e tablet ad uso lavorativo coperti da assistenza Help desk aziendale, da firewall e connessi su reti private, interventi coperti da garanzia legale, interventi per malfunzionamenti di componenti hardware e pezzi di ricambio.