Chi era l'ex One Direction Liam Payne, morto a 31 anni

Non sono ancora chiare le dinamiche della morte dell'ex One Direction Liam Payne, 31 anni, precipitato dal balcone di una stanza d'albergo a Buenos Aires. Pare che la polizia abbia trovato tracce di droga nella suite del cantante e che poco prima del volo fatale Payne avesse dato segni di aggressività. Il quotidiano Clarín racconta della distruzione della stanza in cui alloggiava Payne e del ritrovamento di fogli di alluminio e di una polvere bianca , presumibilmente cocaina. Payne era arrivato in Argentina con la fidanzata Kate Cassidy per il concerto dell'ex One Direction Niall Horan.

Payne, nato a Wolverhampton nel 1993 aveva debuttato nel music business con un provino per la versione inglese di X Factor. In quell'occasione aveva interpretato Fly me to the moon di Frank Sinatra. La sua esibizione non convinse i giudici e venne eliminato.

Nel 2010, sempre a X Factor, ci riprovò con un classico americano del 1953, Cry me a river. Superato il provino non riuscì però ad arrivare ai bootcamp. La svolta avvenne poche settimane dopo quando i giudici del talent show decisero di formare una band con Liam ed altri quattro ragazzi eliminati: è l'inizio dei One Direction, destinati a diventare in breve una delle boyband più popolari di sempre. Cinque album promossi in quattro tour mondiali e una marea di riconoscimenti internazionali tra cui sette Brit Award, quattro MTV Video Music Awards e sette American Awards.

Dopo la fine del gruppo nel 2015, Payne ha pubblicato Strip That Down, il singolo principale del suo album in studio da solista. Il brano ha raggiunto la terza posizione nella UK Singles Chart e la decima nella US Billboard Hot 100, ottenendo il disco di platino platino in entrambi i Paesi. Il suo album di debutto in studio, LP1, è stato pubblicato nel dicembre 2019. In tre anni dopo la fine dei One Direction, Payne ha venduto oltre 18 milioni di singoli e toccato quota 3,9 miliardi di clic in streaming.