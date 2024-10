Il flop epocale di Joker 2 (e non solo): I grandi fallimenti al box office del 2024

Joker: Folie à Deux è apparso sul grande schermo da poche settimane ma sembra già destinato a diventare uno dei più grandi flop della storia del cinema.

Secondo le recenti stime pubblicate da Variety, il film diretto da Todd Phillips potrebbe causare perdite fino a 200 milioni di dollari per la Warner Bros. Finora la pellicola ha incassato 51,5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a livello globale durante le sue prime due settimane nelle sale. In confronto, il primo capitolo di Joker, aveva raggiunto un incasso di 96,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 248,4 milioni a livello mondiale dopo solo tre giorni dall’uscita. Il sequel non guadagnerà nemmeno lontanamente quella cifra entro la fine della sua corsa nelle sale, ma anzi, Le previsioni sono tutt’altro che rosee: si stima che, al termine della sua corsa nelle sale, Folie à Deux potrebbe chiudere con un incasso di circa 65 milioni di dollari a livello nazionale e tra i 210 e i 215 milioni a livello globale.

Il budget del film però è stato di 200 milioni di dollari, con ulteriori 100 milioni destinati a marketing e distribuzione. Per coprire i costi, il film avrebbe quindi bisogno di incassare circa 450 milioni di dollari.

Dopo che la critica e il pubblico hanno respinto categoricamente il film di punta ad alto budget, ricevendo una media dell’appena 33% su Rotten Tomatoes e un raro voto "D" su CinemaScore, Joker 2 si sta già configurando come una delle più grandi catastrofi dell'anno. Secondo le stime il musical anticonformista di Phillips potrebbe perdere tra i 125 e i 200 milioni di dollari prima di arrivare sulle piattaforme digitali americane il 29 ottobre e sui supporti fisici il 17 dicembre. Se le stime di perdita si rivelassero corrette, Joker 2 si classificherebbe tra i più grandi flop al botteghino della storia insieme a film come John Carter, The Marvels, The Lone Ranger e Mortal Engines.

La Warner Bros. ha contestato queste stime, sostenendo che «qualsiasi stima suggerita da insider anonimi o dirigenti rivali è grossolanamente sbagliata e continua una tendenza in cui le voci vengono riportate come fatti». «Il film continua a essere proiettato nelle sale cinematografiche, inclusa l’apertura di questa settimana in Cina, e continuerà a generare entrate durante la sua visione domestica e la sua distribuzione accessoria».

Parte dei costi di produzione comprende i compensi iniziali di 20 milioni di dollari ciascuno per Todd Phillips e Joaquin Phoenix, oltre allo stipendio di 12 milioni di dollari per Lady Gaga.

Oltre al clamoroso flop di Joker: Folie à Deux, il 2024 ha visto anche altri disastri commerciali.

Fly me to the moon, la commedia sull'allunaggio con Scarlett Johansson e Channing Tatum, è costata ad Apple Studios oltre 100 milioni di dollari, incassando appena 800 mila dollari nelle anteprime e circa 40 milioni in totale alla fine della corsa. La perdita è stata talmente grande da convincere Apple Studios a rivedere le sue strategie di distribuzione.

Anche Horizon: An American Saga - Parte 1, la prima parte del western di Kevin Costner, non è riuscito a conquistare il pubblico nelle sale, con un incasso globale di appena 38 milioni di dollari. Il fallimento ha costretto Warner a rinviare Horizon 2, inizialmente previsto per agosto. Fortunatamente le vendite vod sono state molto positive.

Borderlands, l'adattamento del famoso videogame in lavorazione da anni e sul quale nessuno era pronto a scommettere, si è comportato esattamente come ci si aspettava, deludendo le aspettative fin dal giorno d'uscita. In totale, ha incassato appena 32 milioni in tutto il mondo.

Il reboot de Il corvo è stato preso di mira dai fan fin dall'inizio: in pochissimi si sono presentati nelle sale. L'incasso totale è stato di appena 23 milioni.

Infine, Argylle, il blockbuster di Apple TV, è costato la bellezza di 200 milioni di dollari, incassandone però appena 92 milioni.