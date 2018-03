Ipotesi sul prossimo governo e la maggioranza

Redazione - 9 marzo 2018

Come si arriverà dunque a formare una maggioranza capace di sostenere un governo?

Dopo il parlamento senza maggioranza prodotto dalle elezioni, ampiamente previsto (dai sondaggi) ma al quale nessuno degli attori politici sembra avere veramente pensato, le ipotesi continuano a restare molto generiche, con i principali attori restii a fare mosse decise che si scostino dalle posizioni assunte subito dopo i risultati.



I "vincitori" (senza maggioranza) M5S e la Lega continuano a rivendicare il diritto a formare il governo, pur sapendo di non avere i seggi per raggiungere la maggioranza assoluta.

Si tratta dunque di convincere qualcuno fuori dal loro perimetro: vale a dire il Pd. Qui riassumo le ultime versioni di ipotesi e scenari; nelle puntate precedenti le versioni dei giorni scorsi, per avere un filo dell'evoluzione del discorso post-elettorale.

Governo M5S con il Pd?

L'ipotesi sulla quale si sono esercitati più osservatori e politici fra lunedì e giovedì - un governo Movimento 5 Stelle a guida Di Maio con il sostegno del Pd - sembra ormai fuori gioco, perché, per quanto non nuovo a mosse autolesioniste, nel Pd sono quasi tutti d'accordo (renziani e antirenziani), che significherebbe la fine del partito.

Governo tecnico, senza Di Maio: M5S col sostegno del Pd

L'altra ipotesi, contigua alla precedente, sulla quale invece sembra esserci maggiore interesse è la seguente: rese effettive le dimissioni di Renzi, il Pd con una nuova guida ascolterebbe gli inviti di Sergio Mattarella alla "responsabilità", in cambio di assunzione di responsabilità da parte del Movimento 5 Stelle. Il che significherebbe, per quest'ultimo, abbandonare le posizioni intransigenti ("l'unico governo possibile è un governo Di Maio"), e dimostrarsi disponibile a indicare una figura esterna al Movimento e capace di dare garanzie europeiste.

In questo quadro per il Pd si potrebbe pensare a un sostegno al governo su un programma blindato e condiviso.

Governo di tutti

Nel caso questi passaggi non funzionassero, Mattarella potrebbe chiamare davvero tutti alla ragionevolezza per il paese, invitando centrodestra, M5S e Pd a convergere garantendo la maggioranza a un esecutivo di "responsabilità". In questo caso la guida sarebbe una personalità estranea ai partiti, per esempio Raffaele Cantone.

Centrodestra e il Pd

Resta poi l'ipotesi centrodestra sostenuto in qualche modo dal Pd, in un esecutivo guidato da un esponente della coalizione, che non potrebbe però essere Salvini. Serve una personalità "moderata", magari anche un leghista come Maroni o Giancarlo Giorgetti. Giovedì un editoriale del Giornale diceva che questa ipotesi viene colpevolmente ignorata da molti commentatori, pur disegnando uno scenario del tutto legittimo, visto che la coalizione Berlusconi-Salvini ha la maggioranza relativa.

A questo proposito, venerdì Il Foglio, ha scritto che Berlusconi sta considerando l'ipotesi seriamente. Così il quotidiano diretto da Cerasa riassume il punto di vista del leader di Forza Italia: «"Il pallino ce l'ha il Pd. Che ha perso le elezioni, ma in pratica dà le carte. Le correnti Pd tirano verso un rapporto privilegiato con i Cinquestelle, il gruppo parlamentare che forse risponde ancora a Renzi tira invece verso di noi". E "noi" in questo caso non significa Matteo Salvini, ma un nome alternativo, uno più moderato, anche un leghista.»

Sergio Mattarella, 31 dicembre 2017 (EPA/FRANCESCO AMMENDOLA / PRESIDENTIAL PRESS)

7 marzo 2018 - Il misuratore delle ipotesi per la costruzione della maggioranza che dovrebbe dare la fiducia a un uovo governo, non segna oggi nessuna grande novità. Si resta con le idee dei primi giorni dopo il voto. Nuova è arrivata soltanto la tesi del possibile "governo di tutti". La propongo prima delle altre, non perché sia la più probabile ma perché è una sorta di novità.

Ipotesi nuova: "Il governo di tutti"

La cita Marzio Breda, esperto di cose del Quirinale per il Corriere della Sera. Scrive Breda che chi pensa a un "rapidissimo ritorno alle urne" non fa i conti con quella che per Sergio Mattarella potrebbe essere l'extrema ratio: un esecutivo (poi si vedrà con che nome) "con tutti dentro, per evitare che un bis ravvicinato del voto sfoci in una crisi di sistema" (la situazione che abbiamo delineato nello scenario n. 5, qui sotto). Crisi difficilmente evitabile se si votasse di nuovo con l'attuale sistema elettorale.

"Sarebbe", scrive Breda, una soluzione istituzionale alla turca". Essa è infatti prevista dalla Costituzione di Ankara per garantire "transizioni ordinate". Nota giustamente Breda: "Ma è possibile che ci si debba ridurre a questo?".

Il presidente

Prima di vedere le ipotesi meno estreme ricordiamo che il regista di questa fase politica è il Presidente della Repubblica.

Mattarella sspetterà la convocazione delle nuove Camere, prevista il 23 marzo. Poi ci saranno le elezione dei due nuovi presidenti, che, si spera, assicureranno, come vorrebbe la prassi costituzionale, guide non di parte alle assemblee. Poi il presidente comincerà le consultazioni per dare un incarico di formare un governo che abbia buone probabilità di ottenere la fiducia.

PRIMO SCENARIO: GOVERNO CINQUESTELLE COL PD

Questo scenario, considerato possibile prima del voto, ma mai come il più probabile, diventa oggi il primo considerato.

Comporterebbe, in una ipotesi, un governo a guida Movimento 5 Stelle con una partecipazione del Pd e di altre frange, per esempio la pattuglia di Liberi e Uguali.

È l'ipotesi contro la quale si è schierato Matteo Renzi il 5 marzo, quando ha annunciato le dimissioni differite a dopo la formazione del nuovo governo. Vuole guidare il partito nella fase delle consultazioni, per evitare che alcuni degli altri leader, d'accordo con Mattarella, possano negoziare una partecipazione del Pd alla maggioranza guidata dai Cinquestelle.

Una variante di questa ipotesi è il governo monocolore 5 Stelle, con solo un sostegno o un'astensione benevola del Pd.



SECONDO SCENARIO: GOVERNO M5S, LEGA, FRATELLI D'ITALIA

In questa versione del Parlamento senza maggioranza, si formerebbe una coalizione fra M5S, Lega e Fratelli d'Italia, a guida Luigi Di Maio ma con una presenza forte della Lega di Salvini.

È lo scenario più temuto dai mercati, dall'Europa, da chi misura il polso e la salute della democrazia italiana. Appare piuttosto improbabile anche se avrebbe sicuramente una maggioranza numerica forte. Potrebbe lavorare su un programma mix di assistenzialismo e taglio delle tasse, ostilità strillata agli immigrati, retorica gratuita sulla volontà popolare e "prima gli italiani". Per ora Lega e Fdi dicono che con il M5S non se ne parla nemmeno.

TERZO SCENARIO: GOVERNO LEGA, FORZA ITALIA, PD

Fra gli inciuci contro i quali si batterà Renzi prima di lasciare la guida del Pd c'è probabilmente anche questo della maggioranza fatta da i protagonisti sbiaditi delle ex "larghe intese" (adesso piuttosto ristrette) con l'inclusione della Lega di Salvini. Molto improbabile. Lega e Pd sono incompatibili su quasi tutto. A Salvini non conviene un'alleanza con chi ha indicato come il principale responsabile di tutto ciò che - a suo dire - non va in Italia. A meno che non sia lui a dare le carte, a scegliere i ministri chiave a incassare un quasi silenzioso voto di fiducia dagli altri. Praticamente impossibile.

QUARTO SCENARIO: GOVERNO CENTRODESTRA

A questo punto, quello che pareva uno scenario probabile prima delle elezioni, sembra tramontato. La coalizione è assai lontana dalla maggioranza assoluta: di almeno 56 seggi alla Camera, una ventina al Senato. A questo punto, la possibilità di fare un governo per la coalizione è legata alla possibilità di reclutare fuoriusciti da altri gruppi (davvero tanti); oppure di ottenere una fiducia con l'astensione del Pd. Insomma, molto difficile, decisamente improbabile.



QUINTO SCENARIO: STALLO, VERSO NUOVE ELEZIONI

Questo sarebbe il caso di un hung parliament senza vie d'uscita, Mattarella confermerebbe Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi per mantenere il timone del paese nelle faccende essenziali (insieme con Pier Carlo Padoan) e fare nuove elezioni. Con quale legge elettorale? Con questa sciagurata che (in questo scenario) ha portato allo stallo; oppure con un'altra (ma come trovare l'accordo su un nuovo testo?).

Gli scenari sono in via di definizione e possono anche cambiare in fretta. Vi terremo aggiornati.

