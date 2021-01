6 gennaio 2021, una data che resterà nella storia degli Stati Uniti come uno dei più bui per la vita politica e la democrazia. Il giorno un cui un migliaio di sostenitori di Donald Trump ha assalito il Campidoglio, entrando persino nell'aula dove si stava per proclamare il successo nelle presidenziali di Joe Biden.

Queste alcune delle foto e delle immagini che raccontano la tensione, i protagonisti, quanto accaduto nei luoghi simbolo degli Usa a Washington Dc