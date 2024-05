Tutti i look (mozzafiato) del Met Gala 2024

Dopo giorni di supposizioni sugli abiti, fotomontaggi e ipotetiche liste di ospiti, è finalmente arrivata la fatidica notte del Met Gala, la serata organizzata annualmente da Anna Wintour - che quest’anno ha scelto Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez e Bad Bunny come co-conduttori - per raccogliere fondi destinati al Metropolitan Museum of Art di New York.

La serata del Met coincide con l’inaugurazione della nuova mostra, che quest’anno ha come tema «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» dove sono stati “risvegliati” 250 abiti abbracciando 400 anni di storia. Andrew Bolton - curatore responsabile del Costume Institute - ha spiegato come la mostra ha voluto omaggiare la natura e tutte le sue bellezze, dividendo il percorso in tre macro aree, Terra, Mare e Cielo: «La moda è una delle forme artistiche più legate alle emozioni, in ragione del suo legame con il corpo. È intrisa di memoria, sentimenti, e noi ci relazioniamo a essa soprattutto attraverso i nostri sensi. Spero che questa mostra possa portare a un apprezzamento sensoriale della moda».

Ed è su un red carpet quasi fiabesco che il dress code della serata - The Garden of Time - ha preso vita, mettendo in scena una favola incredibilmente fashion.

Inutile dire che Zendaya ha lasciato tutti senza parole con il suo look firmato Maison Margiela Couture, tra sfumature di blu e verde l’attrice ha centrato il tema con grande stile. Non soddisfatta però, la vediamo poco dopo riapparire sul carpet con un teatrale Givenchy vintage by John Galliano. Incantevole anche Elle Fanning in un abito scultura di Balmain che sembrava raffigurare il cammino del vento.

Niente da dire sul Custom Loewe indossato dalla padrona di casa Anna Wintour, mentre ancora non riusciamo a capire come sia stato possibile realizzare l’abito di Tyla. Interpretando il tema del tempo in modo eccelso, Tyla si è fatta portare sopra le scale del Met dai suoi assistenti mentre lei sfoggiava un abito di sabbia firmato Balmain, con tanto di clessidra alla mano. Drammatico e teatrale anche l'abito firmato Maison Margiela dell'attrice Gwendoline Christie mentre Cardi B non ha badato alle proporzioni, indossando Windowsen.

Diamo uno sguardo agli incredibili look protagonisti di questo Met Gala 2024.

Zendaya in Maison Margiela Couture (Maison Margiela)