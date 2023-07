Oggi voto di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè

Oggi in aula al Senato si tiene la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. La maggioranza dovrebbe votare compatta contro l'iniziativa M5s, sostenuta invece da Pd, Verdi e Sinistra. Azione e Iv non parteciperanno al voto. Sarà la vice capogruppo del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino a illustrare la mozione di sfiducia nei confronti di Santanchè. Che potrebbe essere a breve iscritta anche per un'altra ipotesi di reato, quella di truffa aggravata ai danni dello Stato.