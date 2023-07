Santanché indagata da 8 mesi, ma i giudici non l'hanno ancora informata

Dopo le polemiche e l'intervento al Senato di ieri pomeriggio in serata la Procura di Milano ha confermato che Daniela Santanché è indagata dal novembre 2022 per falso in bilancio. Un'indagine per la quale i magistrati hanno chiesto una proroga di indagine ma che non è stata ancora notificata al giudice per le indagini preliminari.

È per questo motivo che il Ministro non è stato ancora informato della sua iscrizione: non poteva e non doveva saperlo.