Paul Auster: i 5 libri più belli

'L'invenzione della solitudine' L'invenzione della solitudine Einaudi Opera autobiografica che assume anche i tratti di un saggio sui ruoli dell'uomo. Il libro è diviso in due parti: Il ritratto di un uomo invisibile restituisce la profonda riflessione che l'autore ha compiuto poche settimane dopo la morte del padre; ne Il libro della memoria Auster sposta l'accento dalla sua identità di figlio a quella di padre, provando a ragionare sull'inevitabile futura separazione dal proprio figlio che sta crescendo. L'invenzione della solitudine

192 pagine Compra il libro

'Il libro delle illusioni' Paul Auster Einaudi David Zimmer è un professore universitario caduto in depressione dopo la perdite della moglie e dei figli, che spende le sue giornate ubriacandosi e guardando la tv. Una sera, guardando un film comico del cinema muto, si interessa alla strana vicenda di Hector Mann, famoso regista scomparso nel 1929. Inizia così a fare ricerche su di lui, pubblicando quindi un libro che ne racconta la vita. Ma dopo un anno ecco arrivare una lettera, firmata dalla moglie di Mann, in cui è scritto che il regista sarebbe lieto di incontrare Zimmer. Attraverso una narrazione di prim'ordine per stile e fantasia d'intreccio, Auster riesce a centrare molti profondi e non scontati aspetti dell'esperienza artistica e di chi la fa. Il libro delle illusioni

272 pagine Compra il libro

'Invisibile' Invisibile Einaudi Un romanzo ipnotico, in grado di trattenere a sé il lettore dalla prima all'ultima pagina, senza soste. Parla di Adam Walker, studente di New York e aspirante poeta. Nel suo percorso di vita e di sturi incrocia l'enigmatico professore Rudolf Born, di Parigi, con la sua bellissima compagna Margot. Il trio instaura immediatamente un rapporto ambiguo e quasi morboso, caratterizzato da non detti e sottointesi. Adam cede alla tentazione e finisce a letto con Margot, che viene dunque cacciata da Rudolf. Ma il professore non sembra risentito nei confronti di Adam, con cui anzi approfondisce ulteriormente i rapporti fino a mostrare un suo pericoloso lato nascosto. Invisibile

223 pagine Compra il libro

'Trilogia di New York' Trilogia di New York Einaudi Tra i grandi classici della letteratura americana contemporanea c'è questa saga composta da tre romanzi, Citta di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, pubblicati tra il 1985 e il 1987. Tutti e tre i libri sono delle detective stories finemente intrecciate, che vedono però come comune protagonista la città di New York, ridisegnata da Auster attraverso una lente straniante, che la fa diventare un non-luogo in cui le solitudini si amplificano. Trilogia di New York

316 pagine Compra il libro