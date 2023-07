Turista accoltellata a Roma Termini: aggressore condannato a 7 anni e 4 mesi

Il gup di Roma ha condannato a 7 anni e 4 mesi in abbreviato Alexander Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio della turista israeliana accoltellata a Roma Termini il 31 dicembre scorso. La turista il giorno in cui è stata aggredita si stava recando a prendere un treno per raggiungere amici e familiari e passare così il Capodanno in compagnia delle persone care. Per il giovane, accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria, il pm Nicola Maiorano aveva chiesto otto anni e otto mesi di carcere. Chomiak, risultato capace di intendere e di volere dalla perizia disposta dal giudice, era stato bloccato il 3 gennaio scorso su un treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo ha riconosciuto.