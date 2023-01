Israeliana accoltellata a Roma Termini, identificato l'aggressore: è un giovane polacco

Grazie ai video ripresi dalle telecamere sia interne sia esterne della Stazione di Roma Termini l'aggressore che ha accoltellato una giovane israeliana la sera del 31 dicembre sarebbe stato identificato; si tratta di un ragazzo di origini polacche di 25 anni, un senzatetto. Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio ed è stata esclusa l'ipotesi terrorismo. La polizia di Stato sta lavorando insieme alla Procura per far luce sul caso della ragazza di 24 anni rimasta ferita allo scalo ferroviario principale di Roma mentre stava prendendo i biglietti del treno.

«Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto choc, non vuole parlare di ciò che è successo a San Silvestro alla Stazione Termini e rivivere quei momenti. Ma ora che l'ho vista sono un po' piu' tranquilla. Abbiamo avuto molta paura»: lo ha dichiarato la mamma della turista israeliana, durante l'intervista dal Corriere nella Cronaca di Roma. La donna ha visitato la figlia al Policlinico Umberto I dove è ricoverata nel reparto Chirurgia d'urgenza per le tre coltellate ricevute, in condizioni stabili e gravi ma non in pericolo di vita.