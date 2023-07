Caldo africano infiamma l'Italia, le previsioni meteo

La seconda settimana di luglio è iniziata all'insegna del caldo torrido a causa dell'anticiclone africano Cerbero che infiamma l'Italia con temperature altissime. Si sta preparando la seconda ondata di calore di questa stagione estiva 2023 con l'anticiclone africano che distribuirà l’intensità del caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord. A riferirlo è Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it.

A Nord, in un quadro meteo stabile, sono previste temperature fino a 37 gradi. Livelli analoghi sono ipotizzabili al Centro e al Sud, mentre in Sicilia e in Sardegna si potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. La situazione è destinata a rimanere sostanzialmente invariata per la parte iniziale della settimana. Qualche cambiamento è ipotizzabile al Nord a partire da giovedì, quando è previsto l'ingresso di masse d'aria instabile che potrebbero provocare pioggia e temporali. La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì 12 luglio quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45°C, se non oltre.