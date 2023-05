Allarme El Nino, in arrivo caldo record a luglio e agosto

Nuovo allarme per un'estate da temperature record in tutto il mondo a causa dell'arrivo di una forte corrente di El Nino che poterà il caldo a livelli mai visti. A indicare cosa potrebbe succedere già a partire dal mese di maggio, con picchi in luglio e agosto, è la WMO (Organizzazione Metereologica Mondiale) da Ginevra: le possibilità di ingresso della corrente calda raggiungeranno il 60% da maggio a luglio e poi aumenteranno al 70% tra giugno e agosto e all'80% tra luglio e settembre. "Lo sviluppo di un El Nino porterà molto probabilmente a un nuovo picco nel riscaldamento globale e aumenterà la possibilità di battere i record di temperatura", ha affermato Petteri Taalas, capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.