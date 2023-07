Allerta caldo bollini rossi: oggi in 2 città, domani in 8

Compaiono i primi bollini rossi a causa della nuova ondata di calore dettata dall'estate: oggi Roma e Rieti sono le città più colpite dal caldo, per domani martedì 11 luglio si prevedono ondate di calore in 8 città. Infatti, alle due città laziali si aggiungono Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino.

«L'allerta di livello 3 – spiega il ministero – indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».

Per mercoledì 12 luglio il ministero conferma il bollino rosso per Roma e Rieti (uniche città con il bollino rosso per tre giorni consecutivi) e a Firenze, Frosinone, Latina, Perugia. Mercoledì sarà il primo giorno di bollino rosso per Bologna.