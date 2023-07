Meteo, arriva Caronte: temperature record in Italia nel weekend

È in arrivo sull'Italia la più forte ondata di caldo di questa estate (almeno per ora). A causare tale ondata è Caronte, il potentissimo anticiclone africano. Le conseguenze saranno pesanti su molte regioni, ma saranno soprattutto le aree interne delle due Isole maggiori (Sardegna e Sicilia) a superare la soglia dei 40°C.



Per quanto riguarda il resto della Penisola, sia Sabato, sia Domenica saranno giornate da temperature record (non solo per le massime ma anche per le minime). Se Sabato di giorno non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città, Domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma) e fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero quelle notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C. È quanto comunica Antonio Sanò fondatore de iLMeteo.it.