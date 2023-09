La Bce alza i tassi di interesse al 4,5%

La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Il «notevole contributo» non significa che i tassi saranno sufficienti e infatti il comunicato sottolinea che «le future decisioni del consiglio direttivo assicureranno che i tassi Bce saranno fissati a un livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario». Il Consiglio direttivo «continuerà a seguire - aggiunge la nota - un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della stretta. In particolare - continua - le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione», alla luce dei prossimi dati.