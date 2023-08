Il perfetto relax è con i libri

Invece di ripetere come un mantra che fa caldo, perché non vi buttate sull’amaca e vi immergete nella lettura? Lo scirocco appiccicoso abbandonerà i vostri corpi esausti per portarvi tra le calli silenziose di Venezia, nei deserti arabi (lì non assicuriamo la frescura), sui mari sconosciuti tra il canto triste delle balene e le isole delle Indie. Perché un libro è un’ascia per rompere il mare ghiacciato dentro di noi, come scrisse Franz Kafka. Un’ultima avvertenza: per favore, non accompagnate uno

di questi volumi a un paio di sandali. Su un uomo, sono concessi solo se è il legato Massimo Decimo Meridio. Leggete e soffrite (l’afa) in silenzio.

​Un mondo senza confini - William Atkins «L’asse dove l’assoluto coesiste con l’infinito». Una definizione simile vale la lettura di Un mondo senza confini, dove l’inglese William Atkins racconta i deserti più affascinanti, duri, ricchi di storie. Si va dal Quarto vuoto della Penisola araba all’«inferno» del Taklamakan cinese, alle distese infinite che separano Stati Uniti e Messico. La mappa che traccia l’autore è fatta di geografie, eventi storici e suggestioni vissute. S’impara così il senso del digiuno con gli anacoreti dell’Egitto, come a indignarsi per i soprusi sui nativi australiani i cui luoghi ancestrali sono divenuti poligoni per test nucleari. Evviva: in Atkins coincidono lo spessore documentale e una grandiosa scrittura.

Adelphi, pp. 440, euro 28

Non si uccide di martedì - Andrea Molesini Venezia d’estate ha quella luce bianca e avvolgente che sembra coprire ogni peccato. Anche i più terribili, come quelli raccontati in questa sublime commedia nera. Tutto gira intorno al testamento di una ricchissima vedova. Si dipana la tela del ragno tra intrighi, accordi malvagi e un avvocato giovane e senza scrupoli. E poi il denaro, sterco del diavolo che cambia le anime e porta gli eredi a uccidersi tra loro. Ambientato durante il Fascismo tra la laguna e Rodi (allora italiana), ci guida tra gli specchi del caffè Florian, nelle calli immobili della Giudecca, tra torbide relazioni familiari e intrecci criminali. Un finale spiazzante che vi lascerà (ancora di più) senza fiato.

Sellerio, pp. 208, euro 14

Ferrovie del Messico - Gian Marco Griffi È il caso editoriale dell’anno. Non è entrato nella cinquina dello Strega, ma poco male, il passaparola lo ha reso libro di culto e Gallimard lo pubblicherà in Francia. Avventuroso, corale, commovente, travolgente. Le donne, i cavalier, l’arme e gli amori di un soldatino di Asti, agli sgoccioli crudeli della Seconda Guerra Mondiale, cui viene ordinato direttamente dal Führer di redigere una dettagliatissima mappa delle ferrovie del Messico. Salirete sulle montagne russe, vi sembrerà di essere finiti in un castello kafkiano o precipitati nelle pagine di Roberto Bolaňo. Ne sarete talmente coinvolti che alla fine sentirete anche voi, come il protagonista, un fastidioso, persistente mal di denti.

Laurana editore, pp. 824, euro 22

Luce del Nord - Sandro Onofri Una Roma afosa, un’estate cattiva, appiccicosa, stremante. Come oggi. Un figlio che ritorna a casa dall’America. Torna nei palazzoni tutti uguali delle nuove borgate. Vite mediocri e rabbiose, il dissolversi dei legami familiari, padri inesistenti, madri che hanno passato anni a covare solo rancore, amori fugaci. Un girare a vuoto alla ricerca di dare un senso a vite sempre uguali. Un inferno moderno descritto con una prosa asciutta, senza fronzoli né concessioni. Il più pasoliniano tra i nostri scrittori, morto troppo presto, ha anticipato i tempi e capito bene quale mondo infame ci avrebbe atteso. Se amate il minimalismo di Raymond Carver, adorerete la ferocia amara di Sandro Onofri.

Elliot, pp. 128, euro 15

Per motivi futili - Sapo Matteucci Quale stagione migliore se non l’estate per riscoprire le gioie (si fa per dire) della famiglia. In questa sorta di autobiografia tenera e feroce l’autore racconta le contraddizioni e i molti paradossi di una coppia in crisi alle prese con figlie adolescenti, figli che inevitabilmente studiano all’estero (altro tormentoso capitolo della routine borghese), cani, conigli famelici, fidanzati installati in casa a mezza pensione. Un ritratto spietato e struggente del tramonto della vita di un uomo mite, che ormai alloggia «nella temibile ambiguità del gerundio». E si chiede dove siano finiti tutti quei sogni giovanili. Una «Pastorale amatriciana», un grande romanzo dalla strepitosa copertina.

La Nave di Teseo, pp. 352, euro 19

La storia segreta della Rivoluzione francese - Hilary Mantel Forse non vi basterà l’estate per leggere questo corposo romanzo, ma siamo certi che non lo abbandonerete neanche quando avrete riposto i bikini. Dopo Jane Austen e Virginia Woolf, ecco la terza donna della letteratura inglese. Nessuno come lei sa entrare, tagliente come un bisturi, nelle pieghe della Storia (dopo averne studiato ogni brandello possibile), per fare rivivere i protagonisti e raccontarli da un diverso punto di vista. Danton, Robespierre, Desmoulins come non li avete mai immaginati. Protagonisti e semplici comparse, ognuno ha la sua parte in commedia tra l’odore del sangue e la smania del potere, la speranza e l’orrore. E alla fine il caldo non vi sembrerà poi così caldo.

Fazi, pp. 1.000, euro 25

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow - Gabrielle Zevin Ha avuto più di 10 milioni di visualizzazioni su TikTok, è tra i bestseller del New York Times, mentre i diritti cinematografici sono già stati venduti alla Paramount. Una storia commovente, nostalgica, retrò legata al mondo dei videogiochi. I due protagonisti si incontrano da bambini grazie a Super Mario. Si perdono, si ritrovano anni dopo, creano insieme un videogioco di successo, per perdersi ancora. Non pensate sia una classica storia d’amore, è molto di più. Un rapporto intenso, fragile e tenero. E alla fine una domanda: perché giochiamo? Per sconfiggere la morte, perché se oggi abbiano perso, domani potremmo vincere. Perdere non è mai per sempre. Geniale, ma preparatevi che si piange.

Edizione italiana, Nord, pp. 442, euro 19

Come parlare il balenese - Tom Mustill Ora che le balene sono apparse anche all’Isola d’Elba, questo libro è ancora più necessario. Il biologo, regista e scrittore britannico sopravvissuto dopo un incontro ravvicinato con un cetaceo da 30 tonnellate, ha deciso di dedicarsi allo studio di queste creature. La sua passione è capire come comunicano, cosa «pensano», cosa le spinge a prendere decisioni per noi incomprensibili. E comprendere i canti malinconici delle megattere. Un saggio che ci pone davanti ai quesiti sul dialogo tra specie. È solo questione di tempo: la tecnologia ci farà comunicare con gli animali. Ma dopo tutto quello che l’uomo ha fatto, ci piacerà davvero quello che avranno da dirci?

Il Saggiatore, pp. 408, euro 26

Amori ridicoli - Milan Kundera Sette racconti perfetti per rendere omaggio all’immenso scrittore ceco appena scomparso. Uno dei suoi libri migliori, pubblicato nel 1970, di cui raccontò di averlo scritto «con maggior divertimento, con maggiore piacere», di tutti gli altri. E quale stagione più adatta se non l’estate per perdersi dietro all’amore. Amori perduti, frantumati, rifiutati, calpestati. Amori fragili in un mondo che sta andando in pezzi. Un caleidoscopio di sentimenti e sfaccettature resi magistralmente con leggerezza e un po’ di sadico divertimento verso i protagonisti che tentano disperatamente (e inutilmente) di sfuggire alla vita. Leggere Kundera dovrebbe essere un obbligo morale.

Adelphi, pp. 250, euro 12