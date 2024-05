Ermetica, Spiritualità e Magismo: quattro libri da leggere per evolvere

Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo di quattro titoli letterari del mondo spirituale, dove l'ermetismo diventa un'arte e la magia una scienza. Questi volumi sono da considerarsi imperdibili perché, oltre a racchiudere le chiavi delle cosiddette leggi universali, offrono una panoramica ricca di dettagli illuminanti e approfondimenti necessari per intraprendere un percorso di crescita personale.

Se siete curiosi e/o desiderosi di ampliare i vostri orizzonti animici e spirituali per interpretare al meglio voi stessi, la realtà circostante e le dimensioni nascoste attraverso i preziosi studi dei grandi fautori del campo, questi preziosi libri sapranno portarvi molto più lontano di quanto potreste immaginare. Vi consigliamo di leggere anche "Il lato oscuro della Spiritualità New Age" e "Il Karma: cos'è e come funziona".

Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: web@panorama.it

Qui sotto vi lascio le trame dei libri di cui parlo anche nel video.

Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura!

Iniziazione all'Ermetica Franz Bardon, noto esoterista del XX secolo, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'occultismo con il suo lavoro pionieristico sull'ermetismo e l'iniziazione spirituale. La sua opera magistrale, "L'iniziazione all'ermetica", si presenta come un viaggio intrapreso non solo nella dimensione esteriore, ma soprattutto in quella interiore dell'anima. Bardon, nato in Cecoslovacchia nel 1909, ha sviluppato un sistema unico di iniziazione ermetica, un percorso che guida l'aspirante attraverso le tappe fondamentali della magia e della spiritualità. Al centro del suo insegnamento sta l'idea che la vera magia è l'arte di padroneggiare se stessi e la propria esistenza. Il percorso di iniziazione di Bardon è suddiviso in tre libri principali: "Iniziazione all'ermetica", "Pratica magica" e "La chiave della vera cabala". Ognuno di essi approfondisce aspetti specifici della conoscenza ermetica, fornendo istruzioni dettagliate su tecniche, rituali e meditazioni. L'iniziazione di Bardon inizia con l'autoanalisi, invitando gli aspiranti a esaminare attentamente i propri pensieri, sentimenti e azioni. Questa fase introspettiva è considerata fondamentale per comprendere la propria natura e superare le limitazioni personali. La pratica magica di Bardon spazia dalla manipolazione degli elementi naturali alla comunicazione con entità spirituali. L'aspirante è guidato attraverso esercizi di respirazione, visualizzazioni e concentrazione, acquisendo gradualmente il controllo sui poteri nascosti della mente e della volontà.

I Maestri Invisibili In questo volume Igor Sibaldi ci aiuta ad avvicinarci alla dimensione dei nostri Spiriti guida, creature simili a noi, che sanno usare il nostro linguaggio, ma che conoscono molte più cose perché sono vicini al mistero della creazione. Incontrarli non è difficile, ma bisogna imparare a distinguerne la voce e la presenza. Sibaldi lo fa addentrandosi da esperto nei grandi testi sacri di ogni tempo e appoggiandosi, oltre che alla sua esperienza, alle più recenti scoperte sulle percezioni extrasensoriali. Pagina dopo pagina ci guida dunque verso quel luogo dentro di noi dove già comincia l'Aldilà.

Spiriti alleati - Pratiche sciamaniche Nelle tradizioni sciamaniche antiche e contemporanee dimora la credenza che ogni cosa possegga un'anima, e vivere in simbiosi con la sua luce, con la natura e con l'universo circostante è parte integrante di una pratica quotidiana per il recupero e raggiungimento del benessere. Quest'anima non è estranea, lontana o distante, ma è percettibile attraverso i sensi e l'ascolto profondo; entrare in contatto con essa ci porta intuizioni e consapevolezza e a prendere coscienza dei nostri talenti, delle nostre capacità, del nostro pieno potenziale di vita, nonché della nostra salute mentale, fisica e spirituale. Tramite strumenti tipici dello sciamano, quali il sogno, la pratica del “viaggio” e l’ascolto interiore, questo libro vuole accompagnarci ad entrare in contatto con il suo battito pulsante e vitale e con quello degli esseri viventi e del pianeta stesso, allo scopo di creare relazioni luminose e armoniose che siano di beneficio a noi stessi, a tutte le persone che ci circondano e alla comunità.