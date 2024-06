Scoprire i segreti e il potere dei Numeri: quattro testi fondamentali

Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo di libri sulla numerologia. Una disciplina antica e affascinante che esplora il significato mistico e simbolico dei numeri. Attraverso questa scienza esoterica, i numeri sono visti come chiavi per comprendere la natura dell'universo e la vita individuale. Essi sono utilizzati per rivelare aspetti profondi della personalità, del destino e delle potenzialità latenti di ciascun individuo.

Il concetto che i numeri possano influenzare la nostra vita quotidiana e il nostro cammino è radicato in diverse culture antiche, da quella egizia a quella greca, passando per la tradizione pitagorica. Oggi, grazie a numerosi studiosi e appassionati, la numerologia continua a essere una fonte di ispirazione e conoscenza.

Per chi desidera immergersi in questo mondo misterioso e affascinante, ci sono diversi testi fondamentali che offrono una panoramica approfondita e dettagliata. È tuttavia doveroso sottolineare che i libri purtroppo non bastano, per arrivare a fondo nella materia in questione è necessario seguire dei corsi.

I libri di Felix Llaugé, David A. Philips, Anna Laura Ricci e Alberto Ferrarini offrono una panoramica ricca di dettagli e curiosità su questa affascinante disciplina. Attraverso la loro guida, possiamo imparare a interpretare i numeri che influenzano la nostra vita, scoprendo così un nuovo livello di consapevolezza e conoscenza. Che tu sia un neofita o un esperto, questi testi rappresentano un tesoro di saggezza e intuizione, pronti a svelarti il potere segreto dei numeri.

Numerologia - Il potere segreto dei numeri Esiste davvero una relazione misteriosa e magica tra i numeri e la nostra vita, passata e futura? Ha ragione chi crede nel potere e nel significato nascosto dei numeri? Oggi dello studio dei numeri si occupano per lo più matematici e statistici, ma in passato la numerologia e la cabala erano al centro delle riflessioni di filosofi e grandi scrittori, come Paracelso o Dante Alighieri. Questo libro piacevole e istruttivo, ma anche utile e rivelatore, ci aiuta a riscoprire la storia della numerologia e le antiche teorie sulle proprietà e i significati occulti e magici dei numeri.

Il libro completo della Numerologia Generalmente chi si occupa di scienza considera i numeri come simboli che esprimono quantità e misure, ma nella più ampia accezione metafisica, essi assumono un significato molto più profondo e intenso. "Il libro completo della numerologia" svela il significato nascosto dietro ai numeri e ti permette di comprendere la correlazione tra i tuoi schemi numerologici ricorrenti e il tuo livello di abbondanza, salute e benessere. Conoscere il mondo dei numeri è un modo semplice e preciso per decodificare e interpretare le tue esperienze, proprio come una mappa ti aiuta a percorrere un territorio inesplorato.

I segreti della numerologia Il nome che riceviamo alla nascita è traducibile in numero, e agisce su di noi per tutta la vita. Inoltre, la nostra vita è regolata da cicli calcolabili in base ai numeri: i numeri hanno cioè una radiazione quasi magica che non è possibile leggere, valutare, interpretare. La numerologia è quindi una mantica particolare, in quanto i numeri hanno una vita propria, di cui bisogna tener conto. Questo è ciò che viene insegnato in questo manuale; un testo che offre tutte le informazioni necessarie a leggere i numeri che regolano la vita di ognuno, mediante una particolare tecnica numerologica sviluppata dall'autrice, basata su antiche metodologie cabalistiche.