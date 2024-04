I Quattro Libri della settimana, tra cui "Le schegge" di Bret Easton Ellis

Buona domenica cari lettori! Oggi proponiamo quattro imperdibili libri di narrativa che vantano al loro interno diversi elementi gialli e anche lievemente thriller. Il primo libro si chiama "Le schegge", scritto dal famosissimo autore americano Bret Easton Ellis (autore di "American Psycho"), riuscendo per l'ennesima volta a suscitare grande scalpore nel pubblico mondiale. Il testo è un capolavoro perfettamente riuscito che trattiene il lettore, incollandolo alle pagine dall'inizio alla fine e trascinandolo nelle vicende di un collage americano degli anni '80 dove si verificheranno avvenimenti di vario genere: amore, droghe e sospetto sono all'ordine della trama. Ellis sa come tenere i suoi lettori con il fiato sospeso, e questo libro non è assolutamente da meno.

Proseguiamo con "La casa delle voci" di Donato Carrisi; uno splendido libro dove il giallo e il mistero si sposano con una penna aggraziata per una trama oltremodo ritmata ed entusiasmante. Il protagonista di questa storia è Pietro, uno psicologo, il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini.

Passiamo a "Pulp" del celeberrimo Charles Bukowski. Un libro che rivela una trama intensa, dove si può chiaramente cogliere la descrizione dell'uomo del XX secolo che vive in una società fatta di finzione. I dialoghi e le ciniche riflessioni sulla vita e l'esistenza sono da antologia, l'ironia la fa da padrona.

Infine tocca a "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury, che ci porta in un'allucinante società del futuro in cui si cercano, per bruciarli, gli ultimi libri scampati a una distruzione sistematica. Secondo la critica, questo risulta essere il romanzo più riuscito dello scrittore americano di fantascienza.

Le schegge Trama Nel 1981 Bret ha diciassette anni e frequenta l’ultimo anno alla Buckley, la scuola della gioventù dorata di Los Angeles: feste in piscina, amori promiscui, Bmw, coca, vodka e succo di pompelmo, nell’autoradio cassette piene di Ultravox, Blondie e Duran Duran. Un mondo falso e perfetto, ma tutto sommato piacevole, di certo eccitante. Almeno finché in classe non arriva uno studente nuovo: «se la primavera e l’estate del 1981 erano state il sogno, qualcosa di paradisiaco, allora il mese di settembre rappresentò la fine di quel sogno con l’arrivo di Robert Mallory». Robert è intelligente, bello, carismatico e presto entra a far parte della ristretta cerchia di amici di Bret. Robert però nasconde un segreto, indecifrabile anche per le persone che gli sono più vicine.

La casa delle voci Trama Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio.

Pulp Trama Nick Belane è un detective, "il più dritto detective di Los Angeles". Bukowski gioca con un vecchio stereotipo e vi aggiunge la sua filosofia di lucido beone, il suo esistenzialismo da taverna e un pizzico di cupa, autentica disperazione. I bar, le episodiche considerazioni sul destino, il cinismo, l'ormai sbiadito demone del sesso, il fallimento preofessionale ed esistenziale, insieme alle mere invenzioni narrative, diventano il "pulp" del titolo. Lontano dalle atmosfere tenebrose delle ordinarie follie, il testamento spirituale di uno scrittore che non ha mai esitato a immergersi nel degrado della società contemporanea.