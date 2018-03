Le foto del giorno - 11/03/18

Matteo Politanò - 11 marzo 2018

11/03/2018

A Firenze è stato il giorno del ritorno in campo della Fiorentina dopo la morte di Davide Astori. In un clima surreale lo stadio Artemio Franchi ha ricordato il suo capitano tra le lacrime. I viola sono riusciti nell'obiettivo di dedicare al loro compagno una vittoria: contro il Benevento è finita 1-0 con la rete di Victor Hugo.



Il presidente del parlamento catalano, Roger Torrent, ha rinviato l'investitura del nuovo President della Generalitat, il 53enne leader indipendentista Jordi Sanchez, in detenzione da 4 mesi con l'accusa di ribellione per avere organizzato le manifestazioni di Barcellona del 20 settembre. Secondo El Pais la difesa di Sanchez presenterà una domanda di scarcerazione lunedì prossimo davanti alla Corte europea dei diritti umani.

Il Giappone si è fermato per ricordare i 7 anni dalla catastrofe del 11 marzo del 2011. Furono oltre 18 mila le vittime a causa della triplice sciagura: sisma, onda anomala e disastro nucleare. Ad oggi restano ancora 30 mila le persone che abitano in case provvisorie mentre occorreranno almeno 30 anni per rimuovere le scorie del magma nucleare all'interno dei reattori di Fukushima.

09/03/2018

Si sono svolti a Cisterna Latina i funerali di Alessia e Martina, le due bambine uccise dal padre carabiniere che dopo il terribile gesto si è tolto la vita. La madre delle bambine, uscita dal coma indotto dopo essere stata ferita gravemente dall'uomo, è ancora in terapia intensiva ed è stata informata della strage. Il prete Don Livio Fabiano, che ha celebrato la messa funebre, ha anche chiesto una preghiera per il padre innescando le proteste dei presenti. Il sacerdote ha però difeso il suo appello: "la famiglia ha perdonato".



Svolta storica nei rapporti diplomatici tra Usa e Corea del Nord. I due paesi hanno concordato un vertice tra i loro leader, Donald Trump e Kim Jong-un, che dovrebbe avvenire entro il prossimo maggio. Lo storico incontro è stato mediato dalla delegazione sudcoreana alla Casa Bianca e la conferma è arrivata dalla portavoce del presidente americano Sarah Sanders.



Nell'esercito indiano ci sono truppe specializzate in spettacolari acrobazie sulle due ruote. La squadra "Tornadoes" si prepara nell'accademia di addestramento ufficiali di Chennai affrontando prove pirotecniche come salti da grandi altezze e cerchi infuocati.

08/03/2018

Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto per un arresto cardiaco lo scorso 4 marzo. All'ultimo saluto, celebrato nella Basilica di Santa Croce, hanno preso parte anche tutte le società di serie A e tantissime personalità del mondo dello sport. Guarda tutte le foto qui.

In Asia crescono gli appassionati di una nuova versione del Polo, l'Elephant Polo. Le regole sono simili all'originale ma per ogni animale ci sono in sella due giocatori. È nata anche una federazione dedicata, la World Elephant Polo Association, ma la nuova disciplina è già finita nel mirino degli animalisti che hanno boicottato diverse partite e chiedono a gran voce che lo sport sia dichiarato fuorilegge.

Antonietta Gargiulo, moglie del carabiniere che ha tolto la vita alle loro due figlie prima di suicidarsi, è uscita dal coma indotto ed è stata informata della strage che ha sconvolto la sua famiglia. La donna si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma e non potrà partecipare al funerale delle sue due bambine.

In tutto il mondo si celebra la festa della donna, una giornata speciale che non verrà ricordata solo per la vendita di mimose: da Manila e Seoul, da Dhaka a Ciudad Juarez, da Barcellona a Milano, in tutto il mondo l'8 marzo è stato infatti anche l'occasione per sfilare in cortei e manifestazioni per la parità di genere.

07/03/2018

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha pubblicato su Instagram la foto di un brindisi dedicato a tutti i suoi detrattori: Roberto Saviano, Fabio Fazio, Gad Lerner, Oliviero Toscani, Vauro, i 99 posse e Saverio Tommasi. Roberto Saviano ha replicato citando una frase del telefilm Gomorra: "Biv Matte', famm' capì si me pozz' fida' 'e te".

Un ordigno è stato fatto esplodere all'entrata de "Lo spazio libero Baluardo", sede di CasaPound a Trento. Lo scoppio ha provocato danni alla serranda e fatto esplodere alcuni vetri. L'azione è stata firmata con la scritta: "Unico voto utile, antifascismo sempre".

Secondo il Financial Times la Coca-Cola si prepara a lanciare sul mercato la sua prima bevanda alcolica. La multinazionale americana starebbe infatti sperimentando il lancio sul mercato di un nuovo prodotto, ispirato ad una bevanda molto diffusa in Giappone dal nome "Chu-Hi", un mix di alcol distillato e acqua gasata aromatizzata.

06/03/2018

L'attore americano Bill Cosby, noto per la serie tv I Robinson, è comparso in tribunale a Norristown, in Pennsylvania, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. L'ottantenne aveva chiesto, senza ottenerlo, un rinvio dell'udienza dopo la morte della figlia Ensa, stroncata da una malattia inguaribile all'età di 44 anni.

Toni Iwobi, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni, è il primo senatore di colore nella storia della Repubblica italiana. 62 anni, bergamasco di origini nigeriane, ha ringraziato pubblicamente il suo partito dopo l'elezione: “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega sta per iniziare un’altra grande avventura! I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del paese!”.



L'esame autoptico sul corpo di Davide Astori ha confermato che la morte improvvisa è dovuta ad un arresto cardiaco senza particolari e macroscopiche motivazioni. Un ulteriore esame istologico verrà effettuato entro i prossimi 60 giorni. Adesso la salma verrà restituita alla famiglia, i funerali sono in programma giovedì mattina presso la Basilica Santa Croce di Firenze.

Tensione in Grecia dove i tassisti hanno protestato contro il testo per regolarizzare Uber che andrà in votazione nel parlamento ellenico. Nel centro di Atene alcuni proprietari di taxi hanno aggredito autisti di Uber, l'azienda con sede a San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile.

05/03/2018

Il film di Guillermo del Toro The Shape of Water si è aggiudicato il premio di miglior film dell'anno agli Oscar 2018. Tre statuette per Dunkirk mentre Tre manifesti a Ebbing, Missouri festeggia i premi di miglior attore non protagonista e di migliore attrice protagonista, Sam Rockwell e Frances McDormand. Leggi qui tutti i premi assegnati agli Oscar 2018.



La Procura di Udine ha aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, dopo la morte del calciatore Davide Astori. L'autopsia, fissata per martedì 6 marzo, servirà per chiarire le cause dell'improvviso decesso. I funerali del capitano viola sono previsti per la giornata di giovedì 8 marzo.

In tutta Italia si attendono i risultati definitivi delle elezioni politiche 2018. Il M5S trionfa al Sud: vince in tutti e 28 i collegi uninominali in Sicilia e ottiene il 44,4% dei voti in Puglia contro il 32% del centrodestra e il 16% del centrosinistra. Il centrodestra invece primeggia in tutto il centronord: 21 seggi su 25 in Piemonte, 51 su 55 in Lombardia. Il Partito Democratico crolla e resiste solo nella Toscana di Matteo Renzi e nel Trentino della ministra uscente Maria Elena Boschi.

In Russia si celebra l'anniversario della morte di Iosif Stalin, segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1924 al 1953, anno della sua scomparsa. In tutto il paese il dittatore è stato ricordato con cortei e manifestazioni.

04/03/2018

Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori, capitano 31enne della Fiorentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nell'hotel di Udine dove i viola erano arrivati in attesa della partita contro i friulani. Tutta la 27a giornata di serie A è stata rinviata a data da destinarsi.

Silvio Berlusconi è stato contestato all'interno del suo seggio elettorale da una ragazza a torso nudo con addosso disegnata la scritta "Berlusconi, il tempo è scaduto". Nel 2013, sempre nel seggio di via Scrosati a Milano, il premier di Forza Italia era stato contestato allo stesso modo da tre attiviste delle Femen.

Si sono svolti a Stiavnik, vicino al confine tra Slvoecchia e Repubblica Ceca, i funerali di Jan Kuciak, il giornalista slovacco assassinato insieme alla sua compagna vicino Bratislava. Continuano le indagini sui reponsabili dell'assassinio mentre sono stati rilasciati dopo 48 ore i sette cittadini italiani arrestati in Slovacchia: a loro carico non è stata pronunciata un'accusa formale per convalidare l'arresto.



02/03/2018

Si è spento all'età di 107 anni il critico d'arte, pittore e filosofo Angelo Dorfles, soprannominato Gillo. Nato a Trieste il 12 aprile nel 1910 è stato un riferimento per il movimento artistico di Milano, città dove era approdato negli anni '30 e che lo ha insignito della cittadinanza benemerita, l'Ambrogino d'Oro. A rendere nota la scomparsa stato il nipote spiegando che le condizioni fisiche dell'artista erano peggiorate nelle ultime 24 ore.



La morsa gelida del Buran continua a far tremare il mondo. Oltre in Italia, dove da giorni si vivono i disagi per vento, ghiaccio e neve, le temperature sono crollate in gran parte del mondo. In Siberia, nel villaggio di Oymyakon, le temperature hanno toccato i 67,8 gradi sotto lo zero, mentre nella zona centro settentrionale della Cina si sono toccati picchi da record: – 45,5° a Tulihe e – 45,2° a Mohe.

01/03/2018

Si è svolta a Roma, sul palco del Tempio di Adriano, la manifestazione unitaria del centro destra in vista delle elezioni di domenica 4 marzo. Presenti anche Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. Il leader di Forza Italia ha fatto appello agli elettori per non disertare il voto: "Andate tutti a votare. Andate a prelevare pure le vostre zie vecchiette e portatele a votare".

Dopo l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak, impegnato su un'inchiesta che riguardava la collusione tra membri del Governo e italiani collegati alla 'ndrangheta, sono arrivate le prime dimissioni. Il sito Aktuality ha pubblicato integralmente l'ultima inchiesta di Kuciak che accusava Maria Troskova e Vilian Jasan: entrambi si sono dimessi in attesa delle indagini. Poche ore prima si era dimesso anche il ministro della cultura Marek Madaric, una scelta personale dettata dal fatto che il suo Ministero era quello che aveva il più stretto contatto con i media.

Nella chiesa di Newfoundland in Pennsylvania c'è stata una cerimonia religiosa che ha fatto discutere e indignare molti americani. Le coppie presenti in chiesa sono state benedette mentre impugnavano armi e fucili, questo perché secondo il pastore locale la Bibbia fa riferimento alle armi quando cita "un bastone di metallo" che dovrebbe governare tutti i popoli del mondo. La messa ha innescato polemiche soprattutto alla luce della recente strage di Parkland e della discussione sulla legge che regolamenta l'uso della armi in Usa.



