Gli stipendi dei calciatori di Serie A, Inter, Juventus, Milan, Napoli...

Dalla Juventus all'Inter, dalle romane , alle genovesi. Ecco, squadra per squadra gli stipendi, gli ingaggi dei giocatori in Serie A per la stagione 2023-2024

Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare lo stipendio anche del 20%

Atalanta

Scamacca (3,2), Demiral (2), Musso (1,6), Zapata (1,8), Ederson (2), Lookman (1,8), Koopmeiners (1,5), Toloi (1), Pasalic (1), De Roon (1), Zappacosta (1,3), Djimsiti (0,8), Hatboer (0,8), Palomino (0,8), Okoli (0,6), Scalvini (0,3)



Gli stipendi dei calciatori sono netti e annuali

Inter

Calhanoglu (6,5), Lautaro Martinez (6), Thuram (6), Bastoni (5,5), Barella (4,5), Sommer (4), De Vrij (3,8), Arnautovic (3,5), Correa 3,5), Frattesi (2,8), Cuadrado (2,5), Dumfries (2,5), Darmian (2,5), Carlos Augusto (2,2), Lazaro (2), Sensi (2), Dimarco (1,6), Acerbi (1,5) Asllani (0,8), Audero (0,8), Bisseck (0,8).

Juventus

Pogba (8), Rabiot (7), Vlahovic (8), Szczesny (6,5), Bonucci (6,5), Alex Sandro (6), Chiesa (5), Bremer (5), Danilo (4), MIlik (3,5), Rugani (3,5), Locatelli (3), Kean (2,5), McKennie (2,5), Kostic (2,5), Weah (2), De Sciglio (1,5), Perin (1,5), Kaio Jorge (1,2), Fagioli (1), Gatti (1), Miretti (1), Gonzales (0,6), Pinsoglio (0,3).

Milan



Leao (7), Chukwueze (4), Loftus-Cheek (4), Pulisic (4), Origi (4), T. Hernandez (4), Bennacer (4), Giroud (3,5), Tomori (3,5), Florenzi (3), Maignan (2,8), Okafor (2,7), Calabria (2), Musah (2), Kalulu (2), Reijnders (1,6), Kjaer (1,5), Krunic (1,1), Ballo-Touré (1), Pobega (1), Saelemaekers (1), Adli (0,8), Romero (0,8), Thiaw (0,8), Mirante (0,7), Sportiello (0,5).

Napoli

Osimhen (4,5), Lozano (4,5), Zielinski (3,5), Di Lorenzo (3), Demme (2,5), Raspadori (2,5), Anguissa (2,2), Politano (2,2), Lobotka (2), Rrhamani (1,8), Mario Rui (1,8), Simeone (1,7), Olivera (1,5), Elmas (1,5), Kvaratskhelia (1,5), Cajuste (1,2), Natan (1,1), Meret (1), ua Jesus (1), Ostigard (1), Gollini (0,8), Zerbin (0,3), Zanoli (0,3), Gaetano (0,1).

Roma

Dybala (6), Abraham (5), Pellegrini (4), N'Dicka (4), Paredes (4), Smalling (3,8), Spinazzola (3), Rui Patricio (3), Aouar (3), Belotti (2,8), Llorente (2,7), El Shaarawy (2,5), Karsdorp (2,2), Mancini (2), Celik (2), Kristensen (2), Cristante (1,8), Kumbulla (1,8), Svilar (1), Solbakken (0,7), Zalewski (0,3), Bve (0,2), Renato Sanchez (6,5 con parte pagata dal PSG)

