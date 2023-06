Facciamo una ricetta semplice. La realizzazione di questo dolce che unisce la morbidezza della panna alla ricchezza della crema richiede solo un po’ di pazienza, senza accendere fuochi, così col caldo incipiente ci salviamo. È un dolce che piace a tutti, potete servirlo a fine pranzo, in un picnic, come merenda golosa per i ragazzi, e che mette in rilievo uno dei frutti di stagione più buoni e simbolici: la fragola. Andiamo dunque in cucina.

Ingredienti - 20 savoiardi di prima qualità, 500 più 125 millilitri di latte, due uova, 4 cucchiai rasi di farina 00, 4 cucchiai colmi di zucchero, una decina di fragole polpose, un limone non trattato, 250 grammi di panna da montare, una tavoletta di cioccolato, alcune foglioline di menta.

Procedimento - Cominciamo con la crema; in un pentolino versate mezzo litro di latte, un uovo intero e un tuorlo, la farina e lo zucchero, zeste di buccia di limone e cuocete a fuoco dolce per alcuni minuti girando sempre con la frusta fin quando la crema non si addensa. Spegnete la fiamma, fate riposare qualche minuto e poi mettete in frigo. Ora stendete un ampio strato di pellicola alimentare e bagnate a uno a uno i savoiardi nel latte (non inzuppateli, bagnateli solamente) che sistemerete sulla pellicola su due file uno accanto all’altro in modo da avere un rettangolo di due savoiardi sul lato corto e dieci savoiardi sul lato lungo. Stendete sui biscotti la crema in uno strato spesso. Ora sistemate sulla terza fila di savoiardi una fila di fragole ben nettate. Con l’aiuto della pellicola arrotolate su di loro i savoiardi col ripieno di fragole facendo attenzione che la crema non fuoriesca e stringete tutto a caramella. Passate in congelatore per un paio d’ore o in frigorifero per ameno 4 1/2 . Trascorso il tempo montate a neve ferma la panna. Liberate il rotolo di savoiardi dalla pellicola sul piatto di portata e copritelo su tutti i lati con la panna montata. Decorate con altre fragole, con le foglie di menta e con le scaglie di cioccolata che ricaverete dalla tavoletta aiutandovi col tagliatartufi.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a decorare il rotolo con la panna (attenzione che potrebbe rimanerne poca!) e le fragole.