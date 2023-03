Sarà il desiderio di ritrovarsi in una festicciola in famiglia, sarà la voglia di vedere i bambini felici, sarà anche la consapevolezza che bisogna stare attenti al portafoglio senza rinunciare alla qualità, sta di fatto che ci è venuta voglia di proporre una ricetta sfiziosa e che esalta il pollo italiano.

È il migliore del mondo, allevato nel rispetto del benessere animale e ormai sono moltissimi gli operatori che si sono convertiti al biologico: mangimi naturali, polli lasciati ruspanti. Il pollo è tra le carni bianche la più diffusa, ma spesso si tende a “mortificarlo”: un petto alla piastra due verdure lesse per stare a dieta. E no! A parte il pollo arrosto che un tempo era il piatto della domenica o il pollo con i peperoni vanto delle cucine regionali del centro Italia, ci sono infiniti modi per renderlo sfizioso. Questa ricetta aiuta.

Ingredienti - Un petto di pollo da animale allevato in biologico e a terra di circa 350 grammi, due confezioni di pasta sfoglia, 100 grammi di prosciutto cotto affettato della migliore qualità, 150 grammi di Scamorza bianca o altro formaggio che fila (tipo Fontina o Taleggio), una costa di sedano, una cipollina e una carota, un uovo, quattro cucchiai di Grana Padano o Parigiano Reggiano, tre cucchiai di olio extravergine di oliva, un mezzo peperoncino (o salsa di peperoncino, la punta di un cucchiaino) sale q.b.

Procedimento - Tritate grossolanamente sedano, carota e cipolla e mettetele a soffriggere a fuoco dolce in una capace padella con l’olio extravergine di oliva. Nel frattempo battete al coltello il petto di pollo. Quando la cipolla diventa trasparente aggiungete in padella la battuta di pollo e lasciate andare aggiustando di sale e peperoncino a fuoco moderato. Nel frattempo fate a dadini la Scamorza (o altro formaggio filante) e con il coppa-pasta ricavate dei dischi di pasta dalla due confezioni di pasta sfoglia: ne avrete circa otto per ogni confezione. A cottura del pollo ritiratelo dal fuoco aggiungete il Grana o il Parmigiano, mescolate bene, fate intiepidire e procedete in questo modo: stendete su metà dei dischi di pasta una fetta di prosciutto cotto, adagiatevi un po’ di pollo e finite con i dadini di Scamorza. Ora sovrappone a ogni disco farcito un altro disco di pasta e sigillate il fagottino premendo con una forchetta lungo tutta la circonferenza dei dischetti di pasta. Battete il rosso dell’uovo e pennellate in superfice i fagottini. Adagiateli in una teglia da forno ricoperta di carata da forno e cuocete per circa 20 minuti a 180 gradi.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a farcire i fagottini. Non solo si divertiranno, ma vedrete come spizzicano!