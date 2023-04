Per il Primo maggio, festa dei lavoratori, c’è quasi un precetto gastronomico: fave e pecorino. Noi abbiamo reinterpretato questo classico della gita fuoriporta, della scampagnata con una ricetta che si presta anche nelle sere estive a fungere da antipasto o piatto completo, da accompagnare magari con altri formaggi e un’insalata.

La fava, o baccello per dirla alla toscana, al netto di chi è allergico – un consiglio: chiedete sempre agli ospiti perché chi soffre di favismo può avere guai seri e c’è da considerare che questa è la più diffusa tra le allergie alimentari – è davvero un ottimo prodotto dell’orto: ha proteine nobili (meglio dei fagioli per capirci), un buon corredo in vitamine e dà tanti sali minerali e tanta fibra. Ed è anche molto buona. Se come vegetariani ammettete il consumo di formaggio nel vostro regime alimentare questa ricetta, con una minima variante, è adatta anche per voi. In cucina dunque

Ingredienti - 1 chilogrammo di patate, meglio quelle rosse di Colfiorito o del Fucino, un cipollotto rosso, 500 grammi di fave, 100 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 200 grammi di pecorino romano o comunque stagionato da grattugia, 150 grammi di pancetta stesa, olio extravergine di oliva 100 millilitri, sale e pepe q.b.

Procedimento - Per prima cosa pelate le patate, lavatele e con l’aiuto della mandolina fatele a fette sottile. Conditele con extravergine di oliva, sale, pepe e ¾ del formaggio grattugiato sia Grana o Parmigiano che Pecorino. Lasciatele insaporire dopo aver ben mescolato. Nel frattempo sbucciate le fave e scottatele appena in un pentolino con acqua a bollore (circa un paio di minuti). Scolatele, fatele freddare e procedete a liberare l’anima delle fave dalla cuticola che le ricopre. Mettete da parte. Ora prendete una pirofila tonda da forno e foderatela con carta da forno. Fate tanti strati con le fette di patate e pressatele bene. In ultimo cospargete con i formaggi rimasti un giro di olio extravergine di oliva e una buona macinata di pepe. Infornate a 190 gradi per una quarantina di minuti. Ora tritate finemente in cipollotto e fatelo stufare in una padella con un paio di cucchiai di olio extravergine insieme alla pancetta che avrete fatto a cubetti piccoli. Fate sudare il grasso della pancetta aggiustate di pepe e poco sale e aggiungete le fave. Per una variante vegetariana sostituite la pancetta con dei funghi champignon tagliati a lamelle, usate almeno un paio ci cipollotti e insaporite con noce moscata. Sfornate la focaccia di patate e servitela (sia calda che tiepida) con il condimento di fave e pancetta. Volendo date un ulteriore spolverata di Pecorino grattugiato.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di sbucciare le fave. Si sentiranno importanti.