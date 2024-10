Addio A Paul Di'Anno, voce dei primi due leggendari album degli Iron Maiden

"A nome della sua famiglia, Conquest Music annuncia la morte di Paul Andrews, noto come Paul Di'Anno. Paul si è spento nella sua casa di Salisbury all'età di 66 anni". Nato a Chingford, nell'East London, il 17 maggio 1958, Paul è salito alla ribalta come cantante deglki Iron Maiden tra il 1978 e il 1981. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto Iron Maiden e nell'influente album successivo Killers, oltre che nel singolo di debutto del gruppo, Women in uniform.

La sua voce potente, il suo stile hard blues ha caratterizzato quei due dischi che sono storia dell'heavy metal, due degli album più iconici del genere, pietre miliari apprezzate da generazioni di fan. Grazie a brani come Remember Tomorrow, Running Free, Killers e Wrathchild.

Dopo aver lasciato gli Iron Maiden, Paul Di'Anno ha avuto una lunga e movimentata carriera discografica con Battlezone e Killers, oltre a numerose pubblicazioni da solista e apparizioni come ospite. Nonostante negli ultimi anni sia stato tormentato da gravi problemi di salute che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, totalizzando oltre 100 spettacoli dal 2023. Il suo primo album retrospettivo della carriera, The Book of the Beast, è stato pubblicato nel settembre 2024 e contiene le incisioni più importanti da quando ha lasciato gli Iron Maiden.