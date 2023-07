I pomodori sono nel pieno del loro sapore e profumo ed è il tempo di sfruttarli al meglio magari per dare corso a una ricetta di recupero che di solito pensiamo come autunnale. E invece nella tradizione gastronomica toscana è un piatto che va servito tiepido: è la pappa col pomodoro.

Per renderla più sfiziosa abbiamo deciso di farla diventare una sorta d’impasto per realizzare le crocchette filanti, o come le chiamerebbero a Roma, al telefono. Così se una sera d’estate non sapete che fare per i vostri ospiti ecco che una (crocchetta) telefonata ti salva la cena.

Ingredienti - 300 grammi di pane molto raffermo, 300 grammi di pomodori vari, cinque o sei foglie di basilico, una cipolla rossa dolce, 150 grammi di mozzarella fiordilatte, 3 uova, 80 grammi di farina e 100 grammi di pane grattugiato, 800 millilitri di olio di girasole alto oleico, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento - Tritate la cipolla, in una capace pentola fate scaldare una generosa spruzzata di olio extravergine (almeno 6 cucchiai) e fate rosolare la cipolla, aggiungete i pomodori tagliati grossolanamente. Quando saranno ammorbiditi aggiungete due o tre foglie di basilico e il pane fatto a tocchetti. Fate rosolare bene poi se del caso aggiungete uno o due bicchieri di acqua e fate andare a fuoco dolce rigirando di quando in quando e aggiustando di sale e di pepe. Quando si sarà formata la pappa (deve essere consistente) spegnete e fate freddare aggiungendo altro basilico. A quel punto tagliate la mozzarella a dadini e prendete con le mani un po’ di pappa, mettete al centro un dadino di mozzarella e formate una crocchetta girando l’impasto tra le mani. Sbattete le uova aggiustando di sale e di pepe, infarinate le crocchette e passatele una ad una nell’uovo sbattuto poi nel pangrattato e ancora nell’uovo. Portate a temperatura in una capace padella l’olio di girasole e friggete le crocchette un po’ alla volta. Sistematele su carta assorbente per far loro perdere l’unto e spolverate di sale.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a formare le crocchette, sembrerà loro di giocare con la plastilina!