I pomodori sono grandi alleati delle cene estive, ma anche dei picnic. E siccome si approssima Ferragosto e molti sono soliti andare a passare tutto il giorno in riva al mare imbandendo pranzi e merende sontuose, ci è sembrato giusto proporre una variante molto sfiziosa e assai meno impegnativa dei pomodori ripieni di riso al forno che sono un classico del pranzo ferragostano.

Stavolta si cuoce poco e si torna al cereale dell’origine: il farro. È stato per millenni il sostentamento delle popolazioni italiche (soprattutto in Appennino) e aveva il valore benaugurante di prosperità e fertilità. Proprio l’augurio che con questa ricetta sfiziosa e rapida vogliamo fare per il Ferragosto.

Ingredienti - 4 pomodori insalatari di generose dimensioni e non eccessivamente maturi, 8 foglie di basilico, 4 cucchiai di olive taggiasche denocciolate, 2 cucchiai di capperi (o sottolio o sotto sale, ma dissalati), 8 filetti di acciuga, 200 grammi di mozzarella fiordilatte, 240 grammi di farro a cottura rapida, una carota, una cipolla rossa, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento - In una capace pentola mettete a bollire la carota e la cipolla mondate in acqua leggermente salata. Ora tagliate dai pomodori la calotta (incideteli a circa ¾ dell’altezza) e tenetela da parte. Con l’aiuto di un cucchiaino scavate i pomodori conservando però la polpa e il liquido: ne potrete fare un buon sugo per la pasta successivamente. Quando l’acqua bolle mettete a lessare il faro. Ci vorranno circa dieci minuti. Nel frattempo tritate grossolanamente i filetti di acciuga e fate a cubetti piccoli la mozzarella. Quando il farro è cotto togliete dalla pentola la carota e la cipolla (conservatele, potete usarle in altre ricette o mangiarle con un filo d’olio extravergine e un po’ di sale), scolate il farro e fatelo freddare. Salate un po’ i pomodori all’interno, aggiustate di pepe e condite con qualche goccia di extravergine. In una zuppiera unite al farro le olive, i capperi, i filetti di acciughe, la mozzarella e le foglie di basilico tritate grossolanamente con le mani. Condite con extravergine, sale (poco: ricordate e che olive e acciughe hanno già una loro sapidità) e pepe. Ora riempite con questa insalata di farro i pomodori e richiudeteli con le calotte e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a riempire i pomodori oppure fate fare proprio a loro il mix del ripieno.