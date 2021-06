Francia, il presidente Macron riceve uno schiaffo da un anarchico | video

Il presidente Macron ha ricevuto uno schiaffo da un uomo durante la visita nel dipartimento francese della Drome. Il presidente si era avvicinato alla folla per i consueti saluti di rito quando all'improvviso, seppur protetto dalle transenne, è stato aggredito e preso a schiaffi da un uomo che si era definito poco prima anarchico. L'aggressore è stato immobilizzato dalle forze dell'ordine ed arrestato.

Quanto accaduto al presidente francese è una vera umiliazione per gli apparati di sicurezza che devono proteggere Emanuel Macron che è una delle personalità più esposte e a rischio del mondo. Per averne prova basta verificare le centinaia di video e le immagini diffuse dai gruppi terroristici che ritengono Macron il loro nemico numero 1.

Quello che vediamo nelle immagini è il Presidente francese in maniche di camicia primo errore imperdonabile visto anche l'allarme degli scorsi giorni, che si dirige da solo verso uno sconosciuto che richiama la sua attenzione. Nessuno è con lui, nessuno si trova accanto all'uomo che per fortuna non voleva ucciderlo ma solo colpirlo.



Tutto questo è gravissimo e quanto accaduto dimostra alcune cose: la prima è che il dispositivo di protezione del Presidente francese fa acqua da tutte le parti, che nessuno ha impedito a Macron di dirigersi da solo verso l'uomo, che l'area non era stata bonificata dalla polizia come previsto in questi casi e che lo stesso presidente francese è poco attento alla sua sicurezza e questo è un problema non certo secondario. C'è poi il gravissimo danno d'immagine nel vedere l'uomo piu' importante di Francia preso a schiaffi davanti alla sua scorta impotente. Infine mentre commentiamo qualcuno sta guardando e riguardando le immagini perché sa che presto potrebbe avere la sua occasione e potete stare certi che non saranno solo schiaffi

Guarda tutti i video

Video Macron None

Francia, omaggio a Chirac del Presidente Macron