Allegri manda via Giuntoli dalla festa per la Coppa Italia | video

Che alla Juventus nelle ultime settimane, se non mesi, ci siano state grosse tensioni interne è cosa risaputa. tensioni esplose in maniera evidente al momento della premiazione e dei festeggiamenti dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia. Le telecamere hanno infatti ripreso l'allenatore bianconero Allegri invitare in maniera plateale il direttore sportivo Giuntoli ad andarsene, come se lui non fosse parte del successo della squadra.