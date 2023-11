San Giovanni d’Asso presenta il suo diamante bianco

Per i golosi del Tartufo Bianco delle Crete senesi due imperdibili week end di novembre (11-12 e 18-19) a San Giovanni d’Asso (Montalcino) con le cene di gala nel castello, street food, truffle square, degustazioni guidate, stand gastronomici e cooking show per scoprire il tuber magnatum Pico delle Crete Senesi considerato uno dei tartufi più pregiati d’Italia.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete senesi festeggia trentasette anni di attività. Era il lontano 1985 quando per la prima volta a San Giovanni d’Asso, grazie all’iniziativa dell’Associazione Tartufai Senesi e dell’Amministrazione, prendeva vita quello che sarebbe diventato uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al prezioso tartufo bianco.

Il Tartufo è uno degli alimenti più rari, pregiati e ricercati dai grandi chef e l’Italia ne è uno dei maggiori produttori mondiali. Il vero attore e protagonista della ricerca del tartufo è il cane, che insieme al suo conduttore forma una coppia indivisibile. Mario Vannini istruttore cinofilo dice: «Il cane è il primo attore di questa ricerca, perché senza il cane non possiamo trovare il tartufo, sarebbe bello che nelle varie mostre e nelle leggi regionali fosse fatta un pò più di attenzione al cane e alla sua salute. Se al cane viene fatto un corretto addestramento mette tanta passione e si diverte in questa ricerca insieme al suo amico umano».

Si conoscono diverse specie di tartufi, ma quelle note per uso culinario sono solo nove: il bianco pregiato (ottobre-dicembre), il nero pregiato (novembre-marzo), il bianchetto (gennaio-aprile), il nero estivo o scorzone (maggio-agosto), il nero pregiato, nero invernale, nero liscio, uncinato e nero ordinario o di Bagnoli.

Il tartufo è celebre per la sua bontà ma pochi conoscono le altrettante proprietà, per esempio essendo ricco di antiossidanti previene l’invecchiamento, favorisce la digestione, è una buona fonte di magnesio ed essendo ricco di calcio fa bene alle ossa ed ai denti e grazie all’azione stimolante del potassio aiuta anche i reni.

Quest’anno le quotazioni si attestano intorno ai 400€ all’hg.

Il cuore gastronomico della festa è costituito del grande spazio coperto, chiamato Truffle Square, dove si potrà trovare, accanto ai tartufi, tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino con una ricca offerta gastronomica di alta qualità. Per le vie del borgo non mancherà il classico street food toscano a km 0. Per gli appassionati di tipicità nei due week end è in funzione uno stand gastronomico gestito dalla Pro Loco dove si ripropongono le ricette autentiche con tartufo bianco delle antiche massaie di San Giovanni d’Asso.

Per i veri gourmet, però, gli appuntamenti da non perdere sono le cene di gala negli splendidi saloni del castello che domina il borgo.

La Cena di gala di sabato 11 ha visto protagonista il ristorante stellato La Parolina di Trevinano insieme al Ristorante Romano di Viareggio, entrambi stellati.

Sabato 19 novembre la Cena di gala a quattro mani, vedrà protagonista, insieme a La Parolina, il rinomato e stellato ristorante di San Casciano dei Bagni «Il Castello di Fighine». Un locale che si trova in un luogo fiabesco, dentro un maniero del 1100. Il resident chef Francesco Nunziata, che cucinerà per la festa di San Giovanni d’Asso, può contare sulla consulenza del tristellato Heinz Beck che è stato anche uno dei grandi maestri di Iside De Cesari de La Parolina. il risultato è una cucina creativa e raffinata, molto mediterranea. In questa cena, sono le carni le grandi protagoniste insieme a funghi porcini e, naturalmente al Tartufo bianco delle Crete Senesi. In abbinamento ci saranno i vini della rinomata azienda di Montalcino Col d’Orcia e una selezione di champagne proveniente da Hautvillers, la cittadina della famosa abbazia di Dom Pérignon, da tanti anni gemellata con San Giovanni d’Asso.

Nel secondo week end 18-19 Novembre, gli appuntamenti golosi inizieranno alle 15,30 di sabato 18 con una fantastica degustazione di Pecorino del Distretto Rurale di Montalcino, Tartufo Bianco delle Crete Senesi e Champagne di Hautvillers (su prenotazione). Domenica 19 alle ore 15,30, la Sala del Camino ospita il Cooking Show Aglione di San Giovanni d’Asso in cucina in abbinamento ai Pici Toscani tirati a mano (su prenotazione). Si prosegue alle 17 con la Degustazione guidata Amari, vermouth e Cioccolato in infusione con Tartufo Bianco delle Crete Senesi.

La giornata si conclude con la ventisettesima edizione del concorso Sapori Senesi per premiare il miglior formaggio pecorino in collaborazione col Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Nella sua versione a “latte crudo” offre un’incredibile qualità e varietà di sapori e aromi, ogni forma è diversa dall’altra. La degustazione guidata (su prenotazione e gratuita) è fissata alle ore 18,30 nella Sala del Camino, Castello di San Giovanni d’Asso.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle crete senesi è un connubio magico tra paesaggi autunnali da fiaba, eccellenze enogastronomiche e personaggi alla continua ricerca insieme all’amato amico “fido” del diamante più grande per deliziare i golosi di tutto il mondo!