Montepulciano teatro di Nobili eventi enogastronomici

Un’estate ricca di eventi quella firmata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, a partire dal primo appuntamento che è quello con Cantine in Piazza, venerdì 18 agosto, nel cuore di Montepulciano, Piazza Grande, oltre venti cantine creeranno un cerchio nella piazza offrendo in degustazione le proprie etichette ai tantissimi turisti e non solo che saranno presenti.

Appuntamento a partire dalle ore 20 con l’apertura dei banchi d’assaggio che saranno affiancati anche da una degustazione di prodotti tipici del territorio.

L’evento più atteso dell’anno sarà tuttavia come sempre la ventunesima edizione di A Tavola con il Nobile, il premio enogastronomico ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti, la storica corsa per le strade del borgo senese. Quest’anno il premio si svolgerà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto. A partire dagli stessi giorni e per tutta la settimana successiva, all’interno delle otto contrade sarà possibile per tutti degustare il piatto in gara abbinato al Vino Nobile di Montepulciano. Un premio, A Tavola con il Nobile, che negli anni ha dato la possibilità di recuperare oltre 200 ricette della tradizione, riportando alla luce il lavoro delle massaie e tramandando la tradizione gastronomica di un tempo. Numerose le pubblicazioni che raccolgono le ricette del premio che negli anni ha assunto un peso antropologico e sociale tanto da attirare l’attenzione di studi sulle tradizioni popolari del territorio.

Ogni contrada dovrà realizzare piatti ispirati alla tradizione che valorizzino i prodotti del territorio ed esaltino l’abbinamento con il Vino Nobile di Montepulciano. Il tema per l’edizione 2023 è «I piatti della tradizione al cucchiaio». Ogni piatto in gara verrà degustato dalla giuria in abbinamento a tre etichette di Vino Nobile di Montepulciano sorteggiate prima della gara.

Un evento che oltre a essere una simpatica sfida tra contrade riporta alla luce il lavoro delle massaie e tramanda la tradizione gastronomicadi un tempo in maniera professionale e meticolosa esaltando le eccellenti materie prime del territorio. Un modo per ritrovarsi durante la calda estate sorseggiando un buon calice di Nobile e degustando i sapori autentici, quelli che ti fanno riaffiorare nella mente i bei ricordi, in uno scenario fiabesco.

Un premio prestigioso che è seguito con grande attenzione dalla stampa e che come sempre avrà una giuria d’eccezione, quest’anno il direttore tecnico del premio sarà il noto giornalista di Decanter e gruppo RCS Aldo Fiordelli e per la prima volta che in giuria sarà presente un cuoco professionista, in questo caso Igles Corelli (Gambero Rosso Channel).

L’albo d’oro del premio: Collazzi (cinque volte), Talosa (quattro volte), Voltaia (quattro volte), San Donato (tre volte), Gracciano, Cagnano, Poggiolo e Coste (in ex-aequo nel 2012).

A vincere come sempre sarà comunque Montepulciano con la sua immensa ospitalità, passione, competenza e lungimiranza, che le hanno permesso di portare uno dei vini più più apprezzati e antichi d’Italia a guardare con ottimismo al futuro come poche altre realtà.