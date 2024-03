Lo splendido borgo di Cortona palcoscenico di Chianina & Syrah

Il Festival delle eccellenze enogastronomiche della Valdichiana Chianina & Syrah, dal 9 all’ 11 Marzo a Cortona, unisce in un importante sodalizio gastronomico due eccellenze del territorio toscano: i grandi vini della Cortona DOC e la Chianina IGP e ospita i grandi syrah italiani e la selezione dei più importanti syrah internazionali.

Lo storico borgo etrusco di Cortona, diventata la capitale della Syrah, con i suoi antichi palazzi, stretti vicoli e botteghe artigiane, è da sempre sede di Chianina & Syrah. L'edizione 2024 sarà ospitata dall'ex convento Sant’Agostino, risalente al XIII secolo e oggi adibito a centro convegni. Nelle sue sale, organizzate intorno al chiostro affrescato con episodi della vita di Sant’Agostino, si alterneranno convegni, masterclass, cooking show e degustazioni.

Al Teatro Signorelli, situato nell'omonima piazza e progettato in perfetto stile neoclassico da Carlo Gatteschi nel 1854, si terranno invece le due cene di gala previste per il 9 e 11 marzo preparate da tanti chef stellati provenienti da tutta Italia.

Chianina & Syrah vuole così esaltare il valore delle produzioni locali e in particolare della pregiata razza Chianina, del vino Syrah; creare momenti di contaminazione tra grandi nomi della cucina italiana e ristoratori locali; diffondere una cultura del «buon vivere» in terra di Toscana al fine di incrementare i flussi turistici in periodi fuori stagione; diffondere la cultura del bello e del buono utilizzando location di prestigio solitamente non adibite ad eventi enogastronomici; creare una rete di operatori dell’enogastronomia che condivida la filosofia della tracciabilità e dell’utilizzo di prodotti della filiera corta, infine coinvolgere i giovani per una educazione alimentare basata su una cucina sana e legata alle produzioni locali e stagionali.

«Un morso e un sorso» darà la possibilità di degustare oltre 40 cantine produttrici di Syrah e di assaggiare piatti a base di Chianina e Syrah proposti dai ristoratori locali e da grandi chef d’Italia. Una sezione speciale sarà dedicata all'alta pasticceria italiana ed al gelato artigianale.

Si inizia con un interessante convegno sabato 9 alle ore 10: «Cortona Città d’arte e di Syrah» Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah.

Poi, dalle 12,30 alle 16, sarà possibile degustare Chianina Experience «La griglia di Chianina & Syrah» , Bistecca di Chianina IGP cotta a vista su carboni di legna, SPECIAL Quinto quarto Experience La Chianina non è solo bistecca Degustazione dei tagli meno pregiati: trippa, lampredotto, zuppa del carcerato, HAMBURGER MANIA Hamburger di Chianina IGP interpretati dagli chef di Chianina e Syrah, La Chianina in pentola Degustazione di carni di Chianina bollite e brasate al Syrah in abbinamento ai vini Syrah.

Dalle ore 15.00 - 16.00, ci sarà la MASTERCLASS VINI il tempo ti fa bella: viaggio nel tempo dalla 2014 a ritroso, partendo dalla fredda 2014 alla torrida annata 2003 e attraverso regioni e territori diversi, scopriremo la straordinaria plasticità e capacità di evoluzione di questo vitigno. Conduce Leonardo Romanelli.

Lunedì 11 Marzo alle ore ore 20.00 sarà invece il momento per la la CENA DI CHIUSURA Benvenuti a Teatro: Dove tutto è finto ma niente è falso! Al Ristorante come a Teatro - Una serata in omaggio al già direttore della Guida Michelin Italia Fausto Arrighi ed al suo ultimo libro Al ristorante come a Teatro, dove i clienti seduti a tavola, per una volta, sarete voi, operatori dell’enogastronomia, veri “spettatori” della serata e gli Chef ospiti: Emanuele Scarello, Salvatore Bianco, Stefano Ciotti, Umberto De Martino, Mirko Marcelli, Emiliano Rossi, ed il macellaio Simone Fracassi guru della Chainina gli “attori”, che con i loro piatti delizieranno il vostro palato in un’esperienza culinaria multisensoriale in una sala d’eccezione aperta solo per voi: Il Teatro Signorelli.

Una serata conviviale dedicata ai soli operatori del settore e volta a celebrare l’alta cucina italiana e a consolidare i rapporti tra la cucina stellata e la ristorazione locale, sotto la guida di un unico grande regista, Fausto Arrighi. I produttori delle cantine cortonesi saranno i vostri sommelier d’eccezione.

Ad accogliervi nel foyer del teatro l’Agrichef Ilaria Salvadori ed il macellaio Simone Fracassi con le sue tartare e dalla Francia Christopher Lee con lo Champagne B&C Olivier di Trelou sur Marne. Che lo spettacolo abbia inizio!