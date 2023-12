Montepulciano, dove Babbo Natale brinda con il Nobile

Montepulciano, perla del Rinascimento toscano, situato tra Valdichiana e Val d’Orcia, patria del poeta umanista Agnolo Poliziano, si veste a festa e fino al 7 gennaio. Qui, più che altrove, sarà possibile vivere la magia del Natale.

L’evento, giunto alla sua decima edizione, propone uno dei mercatini natalizi più affascinanti e grandi d’Italia, con oltre 65 casine in legno, area food coperta e tantissime attrazioni per la famiglia, a partire dal Castello di Babbo Natale allestito nella maestosa Fortezza.

Qui, all’interno delle imponenti mura medievali, i piccoli e grandi visitatori potranno conoscere di persona Babbo Natale e visitare le sue stanze: la stanza da letto, lo studio, la cucina, scrivere e imbucare letterine e salire sulla slitta magica. Nel giardino la fattoria dei pony e una ricca offerta di street food salato e dolce all’interno dell’area coperta.

Un luogo suggestivo è la Christmas Terrace in Vicolo del Leone, a pochi metri da Piazza Grande, in cui è possibile sorseggiare un calice di ottimo Vino Nobile di Montepulciano DOGC di fronte allo spettacolo unico del tramonto sulla Val d’Orcia. Un luogo dove sognare ad occhi aperti.

È suggestivo passeggiare nella storia addobbata a festa, il centro storico si sviluppa lungo un corso che sale fino in Piazza Grande, dove si affacciano tre secoli di storia dell’arte: il ‘400 con il Palazzo Comunale e la sua torre, il ‘500 con il “Pozzo dei Grifi e dei Leoni” e i palazzi rinascimentali; il ‘600 con il Duomo e la sua facciata incompiuta. Il Museo Civico Pinacoteca Crociani espone capolavori di scultura e pittura, tra cui un ritratto attribuito al Caravaggio e alcune terrecotte di Andrea della Robbia. Al fresco delle mura delle cantine riposa il rubino di questa terra: il Vino Nobile di Montepulciano, primo rosso italiano a ottenere il sigillo di qualità Docg.

Montepulciano e il suo vino di qualità sono un connubio inscindibile che ha profonde radici storiche ed è proprio in questa area del sud – est della Toscana, già caratterizzata dalla straordinaria ricchezza di un patrimonio artistico e paesaggistico in cui si incontrano e si fondono un bellissimo territorio ed una conformazione architettonica del centro abitato rimasta inalterata dal 1580, che nascono vini di eccezionale pregio.

Durante le feste imperdibile è una visita in Fortezza all’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dove con la Nobil Card è possibile assaporare le oltre 100 etichette in degustazione e, per i più golosi, suggerisco una sosta al nuovo ristorante stellato Osmosi dove Elena e Simone, storia d’amore che dura da 25 anni e anche un sodalizio professionale dettato dalla predisposizione innata per l’accoglienza, hanno investito nello chef Mirko Marcelli allievo di Heinz Beck per cogliere questo importante risultato.

Ottima nel centro storico anche l’Osteria del Conte dove poter degustare i piatti della tradizione ben realizzati con materie prime di qualità o Boscarelli in Città dove in un ambiente raffinato l’abile chef Moreno Motterle realizza piatti ricercati mentre il padrone di casa Niccolò de Ferrari vi consiglia etichette e abbinamenti facendovi sentire a casa.

È bello vivere la magia del Natale, lasciarsi travolgere dall’atmosfera sognante, profumi, suoni, colori che aiutano a tornare con la mente a quando eravamo bambini e speranzosi scrivevamo la lista dei giochi e dei desideri a Babbo Natale. Crescendo e visitando questo angolo di Paradiso ci si rende conto che molte delle richieste qui sono state esaudite!