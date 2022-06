Sanremo 2023: Chiara Ferragni co-condurrà la prima e l'ultima serata

Siamo solo a giugno 2023 ma c'è già il nome della prima co-conduttrice di Sanremo 2023. Forte del suo mandato pieno, dopo che l'ad Rai Carlo Fuortes gli ha affidato il Festival per altri due anni, lunedì 20 giugno Amadeus è tornato al Tg1 per un annuncio a sorpresa: al suo fianco nella serata inaugurale e in quella finale ci sarà Chiara Ferragni. «Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo», ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival, in scena da martedì 7 e quella di sabato 11 febbraio 2023.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni condurrà la prima e l'ultima serata

«Oggi Amadeus annuncia una cosa grossa», avevano fatto sapere alcuni dirigenti Rai nel pomeriggio. Così, nella chat dei giornalisti che seguono il Festival erano cominciate a trapelare le ipotesi più improbabili, ma nessuno aveva azzardato l'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. Del resto, a sapere delle trattative in corso erano in pochissimi, giusto il "cerchio magico" dei collaboratori più stretti di Amadeus, che dopo gli spoiler degli anni passati ha deciso di giocare in contropiede bruciando gossip e indiscrezioni di ogni sorta (compresi gli imprevedibili spoiler di Fedez). Ecco dunque spiegato l'annuncio a otto mesi della 73esima edizione, che serve ovviamente anche a tenere alta l'attenzione sullo show. «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023», ha scritto subito la Ferragni su Instagram, postando una foto insieme al presentatore: la super influencer era per altro già stata "corteggiata" in passato per partecipare a Sanremo, ma aveva sempre rifiutato. Questa volta evidentemente il pressing ha sortito gli effetti sperati.

Amadeus sta già lavorando alla scelta delle canzoni

Complice dunque il mandato pieno per le prossime due edizioni del Festival, Amadeus è già da settimane a lavoro su Sanremo 2023. «Sto cominciando ad ascoltare le canzoni e abbiamo già pubblicato il regolamento», ha rivelato al Tg1 a Giorgia Cardinaletti (alla sua prima volta alla conduzione dell'edizione serale del Tg1 dopo il "caos" dei giorni scorsi: curiosità, la giornalista conduceva nel 2020 Dentro il Festival, la conferenza stampa giornaliera, durante la prima edizione condotta da Amadeus). Il regolamento prevede 22 cantanti in gara più i tre finalisti di Sanremo Giovani, che dovranno partecipare con un brano differente rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata, quella dedicata alle cover. In questa occasione, gli artisti dovranno ispirarsi ad un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, facendosi accompagnare in duetto da un ospite, individuato e approvato dalla direzione artistica. A decretare il vincitore saranno il televoto, la giuria sala stampa, tv, radio, web e la giuria demoscopica.