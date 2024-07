Eterni Duran Duran: quali canzoni suoneranno a Lucca

I Duran Duran sono l’espressione più autentica di quello che è davvero rimasto degli anni Ottanta. E, infatti, sono ancora in circolazione dopo quarant’anni di carriera e una dozzina di hit che chiunque riconosce al primo ascolto. Quella di Simon Le Bon è un’attività live che non segna il passo, come dimostra il sold out in pochi giorni dello show del 21 luglio al Lucca Summer Festival, che verrà replicato il 23 per far fronte alle richieste di biglietti.

In attesa di conoscere le setlist dello show ad Atene del 18 luglio e del Montreux Jazz Festival del 20 luglio, vi anticipiamo la sequenza dei brani degli ultimi live americani della band a maggio:

Night Boat

The wild boys



Hungry like the wolf

A view to a kill

Notorius

Black Moonlight

Lonely in your nightmare / Super Freak

Invisible

Friends Of Mine

Careless memories

Ordinary World

Planet Earth

White lines

The Reflex

Girls on film / Psycho Killer

Save a prayer

Rio