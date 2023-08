Salario Minimo: nulla di fatto dall'incontro Governo-opposizioni

Sognare era del tutto inutile. Lo si sapeva fin dal principio che l'incontro di oggi tra governo ed opposizioni (quelle che hanno deciso di partecipare) sul tema del Salario Minimo non poteva certo essere utile per trovare un accordo capace di mettere d'accordo Meloni e Fratoianni (che come riportano le cronache hanno cominciato a parlarne mentre dalla Puglia si dirigevano a Roma, per una strana coincidenza aerea). Un po' per l'eccessiva distanza tra le posizioni iniziali e, si sa, trovare un punto in comune, una via di mezzo, avrebbe richiesto tempo, non ore: settimane.

Incontro Governo-opposizioni sul salario minimo, punto stampa del Presidente Meloni www.youtube.com

Il premier Giorgia Meloni più che indicare una proposta ha presentato un «percorso» più ampio che vede al centro della trattativa il Cnel (il consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e da chiudersi prima della stesura della legge di bilancio 2023, anche per trovare le coperture necessarie. Nell'incontro con la stampa dopo la riunione con le opposizioni durata due ore e mezza la premier ha per prima ricordato gli impegni già presi sul tema lavoro da parte dell'esecutivo. Restano, evidenti, le divergenze.

Il problema del lavoro «povero» secondo il governo è molto più ampio della semplice discussione legata al Salario Minimo al punto che questo percorso dovrebbe coinvolgere non solo i partiti ma anche la parti sociali.« Se pensiamo di dare una risposta veloce e facile ad un tema così complesso rischiamo di fare un danno ancora maggiore».

L'opposizione attacca. Per Elly Schlein il Governo «non ha le idee chiare e manda la palla in tribuna per prendere tempo. A margine dell'incontro abbiamo chiesto conto delle mancate dimissioni di De Angelis e dei ristori dopo l'alluvione in Emilia Romagna, abbiamo chiesto che si usassero le risorse stanziate ma non spese, vorremo che arrivassero presto queste risposte. Non sono arrivate le risposte che speravo, continueremo a insistere».

Analogo il pensiero del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: « Siamo venuto con spirito collaborativo ma non abbiamo ricevuto alcuna controproposta»

Siamo solo agli inizi. Nelle prossime settimane il confronto continuerà