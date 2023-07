​Il salario minimo è un autogol ma Tridico non lo sa

Pasquale Tridico ha scoperto come far guadagnare allo Stato 1,5 miliardi: secondo l’ex presidente dell’Inps, sarebbe sufficiente introdurre il salario minimo e ogni anno le casse pubbliche non soltanto incasserebbero più Irpef e più contributi, ma spenderebbero anche meno in sussidi. Insomma, l’uovo di Tridico è così incredibilmente banale da spingerci a chiedere perché nessuno prima dell’intervista alla Stampa del suddetto professore ci avesse pensato. Soprattutto, viene spontaneo interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto l’economista dell’Università di Roma Tre a non proporre anni fa questa straordinaria soluzione ai problemi nazionali. Fino all’altro ieri, Tridico era a capo del più grande ente previdenziale d’Europa, nel senso che non era un semplice docente e nemmeno un passante. Nel periodo che va dal 2019 a oggi ha ricoperto un incarico di enorme rilevanza ed era considerato l’esperto in materia di lavoro del Movimento 5 stelle. Nel primo governo Conte infatti, fu a un passo dalla nomina a ministro e solo all’ultimo Luigino Di Maio gli soffiò la poltrona.





Leggi l’articolo completo su La Verità